Начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны страны Азиз Насирзаде погибли в результате удара по месту заседания Совета обороны, сообщает IRNA в воскресенье, 1 марта.

Агентство опубликовало список из четырех фамилий, в котором упомянуты глава генштаба ВС Ирана и министр обороны.

В перечне также фигурируют командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани, о гибели которых сообщалось ранее.

Ранее власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера страны Али Хаменеи в ходе военной операции США и Израиля. В сообщениях иранских агентств говорится, что он был убит в результате атаки США и Израиля 28 февраля. Как утверждается, Хаменеи погиб на рабочем месте во время удара по резиденции. Агентство Fars также сообщало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток верховного лидера.

После подтверждения смерти Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной наступательной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. В Иране объявлен 40-дневный общенациональный траур.