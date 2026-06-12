На одном из самых популярных пляжей Сардинии ввели запрет на установку зонтов, тентов и других конструкций для создания тени людям в возрасте от 10 до 65 лет в целях безопасности при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на постановление местных властей.

На пляж Пунта-Молентис на южном побережье итальянского острова семьям с детьми до 10 лет и людям старше 65 лет разрешено проносить по одному зонту. Всем остальным запрещено устанавливать зонты, беседки, палатки и другие средства для создания тени.

Власти пошли на этот шаг после того, как в прошлом году десятки отдыхающих пришлось эвакуировать на лодках из-за пожара в этом районе. Переполненность пляжа и слишком большое количество зонтов сделали невозможной эвакуацию по суше.

«Именно из-за того пожара и трудностей, с которыми мы столкнулись при эвакуации пляжа из-за огромного количества установленных зонтов, муниципалитет ввел это правило», — заявил CNN представитель администрации Вилласимиуса.

По его словам, это также зона, где платные пляжные заведения запрещены, поэтому люди устанавливают зонты вплотную друг к другу, что блокирует доступ, создает различные опасности и загораживает вид на море.

Мера, вызвавшая широкую критику, — одна из нескольких, вводимых властями. С 5 июня до конца октября вход на пляж будет стоить €10 для всех, кроме инвалидов и сопровождающих их лиц.

Посетители отреагировали на запрет насмешками и едкими комментариями, суть которых сводится к тому, что введение платы побуждает людей проводить на пляже целый день, раз уж они отдали за это столько денег. Один из комментаторов написал на сайте муниципалитета:

«Как прекрасно, прекрасный день на пляже и 20 часов в отделении неотложной помощи с ожогами. Думаю, они уже пробовали, и это поджарило им мозги».

Итальянская пляжная инфраструктура известна своим высоким уровнем организации и соответствующими расценками. День в платных пляжных клубах может стоить от €100 до €500 за шезлонг и зонт, а брони на сезон могут стоить тысячи евро.

В последние годы на Сардинии ввели и другие необычные правила — например, запрет на вывоз песка с пляжа под угрозой штрафа до $3,5 тысячи. Во многих прибрежных городах отдыхающие должны использовать соломенные коврики вместо полотенец, чтобы случайно не унести с пляжа песок, застрявший в волокнах ткани.

Во избежание переполненности на многих итальянских пляжах действуют временные ограничения: в частности, прибывающие туда на лодках могут оставаться не более чем на полтора часа, а место на песке нужно бронировать и оплачивать онлайн.