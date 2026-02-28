Корпус стражей исламской революции транслирует УКВ-сигнал о том, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя военно-морской миссии Европейского союза «Аспидес».

Источник Reuters в Тегеране заявил, что официального запрета на проход судов по проливу не поступало. При этом Иран на протяжении многих лет угрожает заблокировать этот узкий водный путь в ответ на любое нападение на него.

Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) подтвердило получение многочисленных сообщений от судов из Персидского залива о том, что их уведомили о закрытии Ормузского пролива.

При этом, как подчеркивает российский военкор Александр Коц, суда продолжают через него проходить — во всяком случае, таковы данные международных онлайн-сервиса отслеживания морских перевозок.

Что такое Ормузский пролив и почему он так важен

Ормузский пролив, граничащий с Ираном на севере и Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом на юге, соединяет Персидский залив с Индийским океаном и является важнейшим маршрутом в мировой торговле нефтью.

Его длина составляет чуть более 160 км, расстояние между берегами в самом узком месте — менее 40 км, а ширина сухопутных путей в каждом направлении — менее 4 км. Небольшая глубина пролива делает суда уязвимыми для мин, а близость к суше — в частности, к Ирану — для атак береговых ракет или перехвата патрульными катерами и вертолетами.

По данным Bloomberg, в 2025 году танкеры перевозили через Ормузский пролив около 16,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата в день. Большинство поставщиков в Персидском заливе — Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Иран — не имеют других морских путей для экспорта, при этом они являются основными поставщиками нефти в Азию.

Кроме того, этот водный путь имеет решающее значение для рынка сжиженного природного газа. В 2025 году через Ормузский канал прошла почти пятая часть мировых поставок СПГ — в основном из Катара.

Вправе ли Иран перекрыть Ормузский пролив — и как это вообще сделать

Конвенция ООН по морскому праву распространяет суверенитет стран на 12 морских миль (около 22 км) от их береговой линии — это меньше, чем самое узкое место Ормузского пролива. Она обязывает разрешать «беспрепятственный проход» иностранных судов через эти территориальные воды и не препятствовать «транзитному проходу» через проливы, используемые для международного судоходства.

Иран подписал этот документ в 1982 году, но так и не ратифицировал.

«Наверняка сейчас западные столицы <…> вспомнят, что есть международное право, которое “запрещает” блокаду проливов в ответ на акт агрессии. Конечно же, таких правил в международном праве не существует. Они существуют лишь в головах людей, принимающих решения на Западе, и в их же пропагандистских СМИ», — прокомментировал ситуацию член Совета Федерации Константин Косачев.

У него есть несколько вариантов, как заблокировать судоходство по Ормузскому проливу:

мелкомасштабные атаки на суда с помощью небольших быстроходных патрульных катеров,

атаки танкеров ракетами и беспилотниками,

установка морских мин (маловероятна, поскольку поставит под угрозу иранские суда),

создание помех GPS, как в 2025 году после серии ударов США по ядерным объектам.

Если прохождение пролива станет опасным для коммерческих судов, они, возможно, воспользуются сопровождением конвоев из кораблей военно-морских сил западных стран: это замедлит движение, но не должно существенно повлиять на мировые поставки нефти.

Кто сильнее всех пострадает, если Иран перекроет Ормузский пролив

Саудовская Аравия экспортирует большую часть нефти по Ормузскому проливу, но может переправлять по 5 млн баррелей в день через трубопровод до терминала на Красном море, чтобы там перегрузить в танкеры.

ОАЭ тоже могут использовать нефтепровод Хабшан — Фуджайра, ведущий от их нефтяных месторождений к порту на берегу Оманского залива. Его пропускная способность — 1,5 млн баррелей в день.

У Ирака есть трубопровод, проходящий через Турцию к средиземноморскому побережью, но по нему можно транспортировать только нефть с месторождений на севере страны. Поэтому почти весь экспорт сырой иракской нефти осуществляется по морю из порта Басра через Ормузский пролив.

Кувейт, Катар и Бахрейн не имеют альтернатив транспортировке нефти по Ормузскому проливу.

Кроме того, нарушение поставок нефти с Ближнего Востока может вызвать недовольство Китая — крупнейшего покупателя иранской нефти, который не раз использовал свое право вето в Совбезе ООН для защиты Ирана от западных санкций или резолюций.

Что будет с ценами на нефть, если Иран перекроет Ормузский пролив

Полное перекрытие пролива более чем на несколько дней — это кошмарный сценарий для энергетических рынков, пишет Bloomberg. Старший аналитик по нефти компании Kpler Мую Сюй в июне подсчитал, что блокировка пролива всего на один день может привести к скачку цен на нефть марки Brent до $120—150 за баррель. Для сравнения: до нынешних авиаударов по Ирану она стоила $67.

По данным Управления энергетической информации США, Иран добывает примерно 3 млн баррелей нефти в день — это менее 5% мировой добычи при совокупном ежедневном спросе в 103 млн баррелей. При этом он является четвертой по величине страной-производителем нефти в ОПЕК.

Американские аналитики считают, что 1 марта цены на нефть могут вырасти на $3-5 за баррель или больше: точнее будет ясно, когда откроются мировые энергетические и товарные рынки.