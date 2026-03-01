ЦРУ на протяжении нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана Али Хаменеи перед его убийством, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, американская разведка выяснила, что утром 28 февраля в резиденции аятоллы должна состояться встреча высокопоставленных иранских чиновников с его участием.

Как утверждают собеседники NYT, знакомые с ходом принятия решения, изначально США и Израиль планировали нанести удар ночью 28 февраля, но впоследствии решили скорректировать время атаки. В итоге ее перенесли на утро, когда ожидалось собрание высокопоставленных чиновников.

ЦРУ передало информацию о местонахождении Хаменеи Израилю, который, используя свои и американские разведданные, провел операцию против Ирана, рассказали источники, знакомые с разведданными. По их словам, операция, целью которой было убийство высокопоставленных иранских лидеров, планировалась израильской стороной несколько месяцев.

В свою очередь The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что перед проведением военной операции высшее военное руководство Израиля регулярно посещало Вашингтон для ее планирования. В обсуждении с израильской стороны принимали участие в том числе командующий ВВС, глава военной разведки и директор «Моссада». Израильская разведка также собирала информацию о целях в Иране и передавала ее США, утверждают источники WSJ.

Президент США Дональд Трамп принял решение об атаке на Иран, когда получил разведданные о том, что Тегеран готов упреждающе или одновременно с Вашингтоном и Тель-Авивом запустить свои баллистические ракеты по американским военным базам на Ближнем Востоке, пишет Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Президент решил, что не собирается сидеть сложа руки и позволять американским войскам в регионе принимать на себя удары обычных ракет», — сказал он.

По словам чиновника, у Вашингтона имелись данные, согласно которым число жертв и ущерб были бы значительно выше, если бы американские объекты в регионе «поразили первыми», чем если бы США действовали «превентивно, в оборонительных целях, чтобы предотвратить» пуски иранских ракет.

Наличие у Тегерана запаса ракет, способных достигать американских военных баз в регионе расценивается как «краткосрочная» угрозу, представляющую «недопустимый риск для США», добавил собеседник Times of Israel.

28 февраля Трамп объявил о начале военной операции против Ирана, связав ее с провалом переговоров по иранской ядерной программе. В результате Хаменеи и другие представители высшего иранского руководства были убиты. Иран начал ответную операцию и сообщил о нанесении ударов по объектам в Израиле и американским базам на Ближнем Востоке. Трамп предостерег Тегеран от ответных военных действий, заявив, что по иранской территории может быть нанесен еще более мощный удар.