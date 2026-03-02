Вдова погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте скончалась от полученных ранений, полученных несколько дней назад в результате ударов Израиля и США, сообщает агентство Sabereen News.

«Жена имама Хаменеи приняла мученическую смерть», — говорится в сообщении.

Как пишет NourNews, 79-летняя женщина после атаки США и Израиля находилась в коме.

Убийство Али Хаменеи

28 февраля Израиль сообщил, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи мог быть убит в результате удара, нанесенного утром того же дня. Источники Channel 12 тогда утверждали, что появляются «все новые признаки», подтверждающие эту информацию. Президент США Дональд Трамп также писал в Truth Social о смерти Хаменеи.

«Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. Он не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения в тесном сотрудничестве с Израилем», — указывал республиканец.

Однако иранские СМИ эту информацию опровергали, утверждая, что Хаменеи должен выступить с обращением. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи добавлял, что «почти все» представители правящей верхушки Исламской республики живы.

Уже 1 марта в Иране повредили гибель аятоллы, после чего Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной наступательной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Агентство Fars со ссылкой на источники «в доме [Хаменеи]» сообщило, что после удара США и Израиля также погибли дочь, внук, зять и одна из невесток верховного лидера Ирана.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому главе Масуду Пезешкиану в связи с гибелью в связи со смертью Хаменеи. Гибель верховного лидера Ирана и его родственников он назвал «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Путин добавил, что Хаменеи внес «огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».