Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера республики Али Хаменеи. Текст телеграммы от имени главы государства опубликован на сайте Кремля в воскресенье, 1 марта.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи», — сказано в телеграмме.

Гибель верховного лидера Ирана и его родственников Путин охарактеризовал как «циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в тексте телеграммы.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.

Али Хаменеи занимал пост высшего руководителя страны почти 37 лет. 1 марта власти Ирана подтвердили гибель 86-летнего верховного лидера в результате удара США и Израиля по его резиденции. Агентство Fars также сообщало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток аятоллы.

После гибели Хаменеи в Иране будет сформирован временный руководящий совет для управления страной до избрания нового верховного лидера. В него войдут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и аятолла Алиреза Арафи.