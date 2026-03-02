Россия продолжает высоко ценить посреднические усилия Вашингтона в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликту после ударов США по Ирану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «ВестиFM+».

«У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. И в наших интересах продолжать эти переговоры. Мы, безусловно, сохраняем открытость к этим переговорам. <…> Но доверяем мы в первую очередь только себе, и именно мы отстаиваем наши собственные интересы. И этим мы будем руководствоваться дальше», — ответил представитель Кремля на вопрос, как удары по Ирану могут повлиять на ход переговоров по Украине и доверие к США.

Говоря о переговорах США и Ирана, которые велись при посредничестве Омана, Песков выразил «глубокое разочарование» в связи с последовавшими после этого событиями. По его словам, на фоне информации о существенном продвижении переговорного процесса «все равно ситуация деградировала до прямой агрессии».

Песков также заявил о «беспокойных днях» на фоне ударов по иранской территории. Он отметил, что Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других стран, которые затронул конфликт, в том числе с государствами Персидского залива.

Как указал Песков, Россия сохраняет свою позицию о том, что политико-дипломатическое урегулирование — это предпочтительный способ разрешения российско-украинского конфликта. Москва также нацелена добиться обеспечения своих интересов мирными методами, отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что переговоры с США по экономическому сотрудничеству идут «своим чередом», с российской стороны ей занимается спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, мы анализируем ситуацию [вокруг Ирана] и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу, которая в наших интересах», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Комментируя заявление руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Россия согласилась на американские гарантии безопасности, Песков сказал, что соответствующая тема продолжает оставаться в повестке дня, но Москва и дальше не собирается публично обсуждать содержание переговоров. Помимо этого, в числе главных тем в ходе переговорного процесса представитель Кремля назвал территориальный вопрос.