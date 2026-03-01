МИД России осудил практику политических убийств в связи с гибелью иранского верховного лидера Али Хаменеи. Кроме того, внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль, а находящимся там гражданам по возможности выехать в более безопасные районы или страны.

«„Охота“ на лидеров»

В МИД заявили, что известие о гибели Хаменеи в Москве встретили с возмущением и глубоким сожалением.

«Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и „охоты“ на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право», — сказано в заявлении.

В МИД призвали к срочной деэскалации, прекращению боевых действий и возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия. В то же время должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива, говорится в заявлении.

Как указали в МИД, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке непрерывно растет число жертв среди мирного населения и наносится серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, а в ходе ответных иранских ударов по военным базам США в регионе и работы ПВО пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, существует риск остановки судоходства в Ормузском проливе, предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — сказано в заявлении.

Рекомендации для россиян

В связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными действиями Ирана МИД рекомендовал россиянам, находящимся в регионе, проявлять максимальную бдительность и осторожность, а также соблюдать повышенные меры личной безопасности.

Российское внешнеполитическое ведомство также опубликовало следующие рекомендации:

воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки, а находящимся там по возможности выехать в более безопасные районы или соседние страны,

не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото- и видеосъемку),

избегать мест массового скопления людей,

выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища.

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана россияне могут выехать наземными маршрутами в Азербайджан через погранпереход «Астара» или в Армению (КПП «Нурдуз»/«Агарак»), сообщили в МИД. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Мост Алленби»/«Король Хусейн»).

Среди прочего, МИД рекомендует российских туристов, следующих через транзитные хабы из других регионов, учитывать закрытия воздушного пространства, приостановления авиакомпаниями выполнения рейсов и/или ограничения на прием самолетов в аэропортах стран региона.