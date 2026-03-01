МИД России осудил практику политических убийств в связи с гибелью иранского верховного лидера Али Хаменеи. Кроме того, внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль, а находящимся там гражданам по возможности выехать в более безопасные районы или страны.
«„Охота“ на лидеров»
В МИД заявили, что известие о гибели Хаменеи в Москве встретили с возмущением и глубоким сожалением.
«Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и „охоты“ на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право», — сказано в заявлении.
В МИД призвали к срочной деэскалации, прекращению боевых действий и возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия. В то же время должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива, говорится в заявлении.
Как указали в МИД, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке непрерывно растет число жертв среди мирного населения и наносится серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, а в ходе ответных иранских ударов по военным базам США в регионе и работы ПВО пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Кроме того, существует риск остановки судоходства в Ормузском проливе, предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — сказано в заявлении.
Рекомендации для россиян
В связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными действиями Ирана МИД рекомендовал россиянам, находящимся в регионе, проявлять максимальную бдительность и осторожность, а также соблюдать повышенные меры личной безопасности.
Российское внешнеполитическое ведомство также опубликовало следующие рекомендации:
- воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки, а находящимся там по возможности выехать в более безопасные районы или соседние страны,
- не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото- и видеосъемку),
- избегать мест массового скопления людей,
- выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища.
В связи с закрытием воздушного пространства Ирана россияне могут выехать наземными маршрутами в Азербайджан через погранпереход «Астара» или в Армению (КПП «Нурдуз»/«Агарак»), сообщили в МИД. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Мост Алленби»/«Король Хусейн»).
Среди прочего, МИД рекомендует российских туристов, следующих через транзитные хабы из других регионов, учитывать закрытия воздушного пространства, приостановления авиакомпаниями выполнения рейсов и/или ограничения на прием самолетов в аэропортах стран региона.
«Проверяйте наличие мест, статусы рейсов, возможные альтернативные маршруты. Внимательно следите за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров», — добавили в ведомстве.