Около 20 тысяч российских туристов застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идет о пассажирах, у которых уже завершился отдых и чьи рейсы на ближайшие даты отменены или пропущены, уточнили в АТОР.

Ранее вице-президент ассоциации Артур Мурадян сообщил, что в третьих странах находятся 6-8 тысяч россиян с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива. В основном это пассажиры авиакомпаний Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, Oman Air. Часть туристов, которые не могут попасть в Россию, застряли в транзитных городах, часть — на отдыхе.

Через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман традиционно выполнялись стыковочные рейсы с Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии, стран Африки и других направлений, уточняет АТОР.

Минобороны ОАЭ отчиталось о перехвате 137 баллистических ракет и 209 беспилотников над страной. Также подтверждена информация об одном погибшем в результате падения обломков БПЛА в аэропорту Абу-Даби. В Дубае незначительные повреждения получил один из терминалов международного аэропорта. Обломки беспилотника вызвали пожар в здании отеля Burj Al Arab и на одном из причалов в порту Джебель-Али. В порту Дубая застряли как минимум три круизных лайнера — MSC Euribia, Celestyal Discovery и Aroya, сообщает РЕН ТВ. Еще один лайнер Celestyal Journey стоит в порту Дохи.

Туроператоры называют ситуацию сложной, но управляемой. Туристам предлагают альтернативные маршруты через Турцию и Китай либо продлевают им проживания и размещают в отелях — как в странах отдыха, так и в транзитных городах.

В АТОР привели примеры альтернативных маршрутов со стыковками в обход стран Ближнего Востока. Так, туристам, которые вылетают 1 марта из Денпасара (Бали) в Москву, придется провести почти сутки в Гонконге, где запланирован стыковочный рейс. Перелет обойдется в 73,3 тыс. рублей с багажом.

В Ассоциации туроператоров подчеркнули, что никто из организованных туристов не ночует в аэропортах, людям предоставляют жилье.

«Вылететь невозможно, небо закрыто. Поэтому единственная помощь на данном этапе — размещение. Больше туроператоры вряд ли смогут сделать», — сообщила «Известиям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Отмена рейсов

«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов в города ОАЭ Абу-Даби и Дубай и обратно до 11:30 мск 3 марта. Пассажирам предлагается переоформить билеты на ближайшие даты или оформить вынужденный возврат. Российский перевозчик разместил в гостиницах Дубая и Абу-Даби 790 пассажиров, сообщили в пресс-службе компании.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Дубай и из него 1 и 2 марта. В компании отметили, что аэропорт города Аль-Мактум и дороги к нему закрыты, туристов просят не ездить в том направлении.

Более 400 пассажиров трех рейсов, не вылетевших из Дубая 28 февраля, предоставлены гостиницы. Также в отели расселены более 30 пассажиров, которые не смогли вылететь в Дубай из Москвы, Сочи и Екатеринбурга, сообщили в авиакомпании.

Авиаперевозчик Red Wings сообщил о корректировке расписания рейсов в Израиль. Изменения будут действовать до восстановления полной безопасности полетов. Компания «Азимут» отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай, запланированные на 1 и 2 марта. «Победа» и Utair также корректируют расписание рейсов в ОАЭ.

По данным Минтранса России на утро 1 марта, отменено 62 рейса между Россией и странами Ближнего Востока. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 24 рейса. Более 75% отмененных рейсов — из России в ОАЭ и обратно.

«Перевозчики работают с пассажирами, чтобы минимизировать их неудобства, насколько это возможно, в условиях, когда ограничена работа ряда ближневосточных аэропортов, количество гостиничных номеров лимитировано», — заявили в ведомстве.

По данным FlightRadar, 1 марта в семи крупнейших аэропортах Ближнего Востока в Абу-Даби, Дубае, Шардже, Дохе, Кувейте и Бахрейне отменено более 3,4 тыс. рейсов.

Власти ОАЭ пообещали покрыть расходы на проживание и питание пострадавших и пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении, пишет Khaleej Times со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Эмиратов (GCAA). Отмечается, что временное размещение, питание и помощь с перебронированием билетов были предоставлены 20,2 тыс. пассажиров.

Вывозных рейсов не будет

После ракетных обстрелов со стороны Ирана дубайские отели эвакуировали туристов в подвалы и на парковки, пишет Shot. С вечера 28 февраля на смартфоны отдыхающих приходят громкие экстренные оповещения, которые невозможно отключить, рассказал «Коммерсанту FM» один из находящихся в Дубае россиян. Сообщения с призывами спрятаться в укрытии также высвечивались на экранах телевизоров.

Как пишет Baza, российские туристы после атак ведут себя по-разному: часть скрывается в укрытиях и обдумывает переезд, другие продолжают отдых. В Дубае слышна работа средств ПВО, пляжи закрыты, но туристы пользуются бассейнами в отелях.

Shot передает, что Дубай «как будто вымер», автомобилей на дорогах и людей на улицах мало. «Пятый канал» сообщает, что в супермаркетах наблюдаются перебои с товарами первой необходимости.

Проект Ксении Собчак «Дубай Петрович» в свою очередь пишет, что «полки с водой, рисом и туалетной бумагой местами поредели, но дефицита нет, товары доступны». Некоторые кафе и рестораны в городе приостановили выдачу заказов курьерам, в сервисах доставки продуктов увеличилось время ожидания.

Российские туристы, застрявшие в аэропорту города Шарджа, пожаловались, что более 10 часов ждали заселения в отель, передает «Осторожно, новости».

«Авиакомпания Air Arabia просто аннулировала наши билеты и сообщила, что это форс-мажор, и мы сами должны купить новые», — рассказали телеграм-каналу пострадавшие.

По их словам, в российском консульстве заявили, что «не владеют информацией и на меры поддержки рассчитывать не стоит». Туристы добавили, что не могут отправить заявку на эвакуацию из ОАЭ через «Госуслуги», поскольку сервис недоступен.

Генконсульство России в Дубае опубликовало в своих соцсетях правила безопасности при воздушной атаке, призвав россиян встать на консульский учет, «сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности».

В дипмиссии добавили, что из-за режима закрытого неба выполнение регулярных и специальных вывозных рейсов «не представляется возможным», а сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией могут работать «нестабильно».

«Просим рассматривать такой вариант выезда с территории Эмиратов только в крайнем случае», — заявили в генконсульстве.

Дипломаты рекомендовали туристам зарядить пауэрбанки, а также запастись водой, едой и медикаментами «на пару дней на случай непредвиденных ситуаций».