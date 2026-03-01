Ормузский пролив остается открытым для нефтяных танкеров, сообщил экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и секретарь Совета по определению политической целесообразности (высший совещательный орган Ирана) Мохсен Резаи. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

Обновление. Власти Ирана в настоящий момент не планируют перекрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает Al Jazeera.

Резаи заявил, что правительство Ирана позволит судам осуществлять транзит через Ормузский пролив «до дальнейшего уведомления». Он также подчеркнул, что американские вооруженные силы и военнослужащие — это «законные цели» для иранских ударов.

Ранее КСИР неофициально уведомил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по территории республики. В то же время официально иранская сторона не объявляла запрет на проход судов по проливу.

Утром 1 марта в Ормузском проливе у берегов Омана был атакован танкер Skylight под флагом Палау, сообщил оманский Центр морской безопасности. По его данным, все 20 членов экипажа (15 граждан Индии и пятеро граждан Ирана) были эвакуированы, четверо из них пострадали. Кто именно атаковал танкер, не уточняется.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским для выхода в Индийский океан. Расстояние в самом узком месте пролива между Оманом и Ираном составляет 54 км. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. Это важнейший маршрут в мировой торговле нефтью.

Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов пишет, что нефтяные танкеры решили прекратить движение и пока не следовать через Ормузский пролив. Reuters отмечает, что в связи с угрозой перекрытия пролива некоторые крупные нефтяные компании и перевозчики приостановили поставки через пролив на несколько дней, начав пересматривать маршруты транспортировки нефти.

«Риск того, что танкеры могут застрять в Персидском заливе к северу от Ормузского пролива или что суда могут стать мишенью, уже сам по себе достаточен, чтобы заставить производителей, трейдеров и грузоотправителей пересмотреть маршруты транспортировки нефти и СПГ. <…> Вряд ли эта осторожность ослабнет до тех пор, пока не появится гораздо больше уверенности в безопасности морских путей региона», — указывает агентство.

Как пишет FT, страховые компании аннулируют полисы и повышают цены для судов, проходящих через Ормузский пролив. Стоимость такого страхования может увеличиться в полтора-два раза, говорится в статье. Для судна стоимостью $100 млн это будет означать рост стоимости одного рейса до $375 тыс, а для судов, которые заходят в израильские порты, цены будут еще выше.

Затяжной конфликт между США и Ираном может серьезно ударить по экономике Соединенных Штатов и мира, пишет FT со ссылкой на аналитика Barclays Эджея Раджадхьякшу. По его оценке, каждое устойчивое повышение цены нефти на $10 замедляет рост американской экономики на 0,1—0,2 процентного пункта в течение следующего года. Bloomberg также предупреждает, что кризис может привести к значительным потрясениям на газовых рынках.