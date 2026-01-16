Россия сохранила заинтересованность в переговорном процессе по Украине с участием Соединенных Штатов после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва надежным партнером Вашингтон после захвата Мадуро, представитель Кремля сказал, что усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло «соответствуют нашим интересам».

«Мы ценим усилия Вашингтона в этом плане, и поэтому мы приветствуем это усилие и сохраняем нашу открытость к переговорному процессу и заинтересованы в этом переговорном процессе», — добавил Песков.

Ранее МИД России осудил захват Мадуро и его жены Силии Флорес. В ведомстве призвали освободить их и решать проблемы, возникающие в рамках американо-венесуэльских отношений, путем диалога.

3 января США нанесли воздушный удар по территории Венесуэлы. В результате военной операции американские военные захватили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро вместе с его женой. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке. Власти США обвиняют Мадуро и Флорес в причастности к наркоторговле. Они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

После захвата Мадуро исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США возьмут на себя временное управление республикой и займутся продажей венесуэльской нефти.