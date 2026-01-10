Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в проведении операции по «захвату» президента России Владимира Путина по аналогии с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он сказал журналисту Fox News на встрече с главами нефтегазовых компаний в Белом доме.

«Я не думаю, что это будет необходимо. У меня всегда были прекрасные отношения с ним [Путиным]», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности «захватить» российского лидера.

В то же время глава Белого дома отметил, что «очень разочарован» процессом урегулирования на Украине. Трамп повторил, что «урегулировал восемь войн» и думал, что конфликт на Украине «будет где-то посередине или, может быть, одним из самых легких».

3 января силы США провели операцию «Абсолютная решимость», в результате которой по Венесуэле были нанесены авиаудары, а президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в США.

По данным американских СМИ, они помещены в следственный изолятор в Бруклине. Им предъявлены обвинения наркотерроризме, контрабанде кокоаина, хранении оружия и взрывных устройств, а также в сговоре.

МИД России осудил «акт вооруженной агрессии» США против Венесуэлы, призвал не допустить эскалации и искать пути решения проблем через диалог. Ведомство также призвало американскую администрацию освободить Мадуро и его жену.