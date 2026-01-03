США «успешно провели» масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны. Об этом сообщил в X президент США Дональд Трамп.

«Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже. Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — сказал американский лидер.

CBS News передает, что Мадуро был захвачен в плен силами «Дельта», элитным подразделением специального назначения американской армии.

Утром 3 января США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы, включая ее столицу — Каракас. В разных районах страны звучат взрывы, объявлено чрезвычайное положение.

Пользователи социальных сетей пишут о пожарах вблизи военных баз, а также резиденции президента Венесуэлы во дворце Мирафлорес и международного аэропорта им. Симона Боливара.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили RTVI, что в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России, а последний рейс с острова Маргарита благополучно улетел вчера, 2 января, венесуэльской авиакомпанией Conviasa.