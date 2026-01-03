В Каракасе сейчас нет организованных туристов из России, а последний рейс с острова Маргарита благополучно улетел вчера, 2 января, венесуэльской авиакомпанией Conviasa. Об этом RTVI рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По информации АТОР, в Каракасе на сегодняшний день нет организованных туристов из России. На острове Маргарита могут находиться немногочисленные туристы, которые приобретали путевки на рейсах Conviasa у туроператора с венесуэльскими корнями «Венетур Русия». Эта информация сейчас уточняется», — рассказали в АТОР в ответ на запрос RTVI о ситуации с российскими туристами в Венесуэле.

Также в АТОР рассказали, что туроператор PEGAS Touristik «прекратил свою полетную программу на остров Маргарита еще 1 декабря, тогда туристам были предложены туры в отели аналогичного класса звездности на Кубу». Таким образом, клиенты туроператора покинули венесуэльский курортный остров в начале декабря 2025 года.

«У туроператоров-членов АТОР, у которых были блоки мест на рейсах венесуэльской компании Conviasa (летал на остров Маргарита через Каракас), в настоящее время на острове нет организованных туристов. Последний рейс с острова вылетел вчера в Москву», — сообщили в АТОР.

Позже в Ассоциации уточнили RTVI, что на острове Маргарита сейчас нет и клиентов, которые приобретали путевки на рейсах Conviasa у туроператора с венесуэльскими корнями «Венетур Русия» — об этом порталу АТОР сообщил руководитель компании Калим Д’Эл.

Ранее стало известно, что США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы, включая ее столицу — Каракас. В разных районах страны звучат взрывы, объявлено чрезвычайное положение. А президент США Дональд Трамп объявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро захвачен и вывезен из страны.