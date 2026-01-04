Захваченные в результате операции США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес помещены под стражу в следственном изоляторе в нью-йоркском районе Бруклин, передает CNN. Там они будут ожидать суда, который может начаться на следующей неделе, по обвинениям в незаконном обогащении и сговоре с целью наводнить США кокаином, пишет The Washington Post.

Мадуро может предстать перед судом уже в понедельник, 5 января, сообщили два источника NBC News.

Бруклинский центр, куда привезли Мадуро, — это единственная в Нью-Йорке федеральная тюрьма, известная тем, что там содержались сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу «Эль Чапо».

Этот центр также печально известен своим ветхим состоянием, антисанитарией и небезопасностью, отмечает Axios.

Президент США Дональд Трамп сообщил на субботней пресс-конференции, что судебное решение по Мадуро и его жене будет принято «между Нью-Йорком и Майами».

«Но неопровержимые доказательства их преступлений будут представлены в законном суде», — подчеркнул он.

Американская операция по захвату Мадуро, получившая название «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve), была проведена в час ночи по восточному времени (9 утра по Москве) 3 января. Ее целью была смена режима в Венесуэле и взятие под контроль государственных нефтяных запасов, формулирует Axios.

Как заявил Трамп, США «будут управлять» Венесуэлой до тех пор, пока «не произойдет надлежащий переходный период», однако никаких сроков он не обозначил.

«Мы все сделаем как следует. Мы все сделаем профессионально. Мы привлечем крупнейшие нефтяные компании мира, которые инвестируют миллиарды», — сказал Трамп, не исключив возможности развертывания американских войск.

Он также предупредил, что США могут вмешаться в дела Мексики, Кубы и Колумбии из-за предполагаемой наркоторговли в этих странах.

Тем временем Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес стать исполняющей обязанности главы государства, передал венесуэльский телеканал Telesur. Во время присяги она потребовала освободить Мадуро и его жену и заявила, что Венесуэла не будет ничьей колонией.

Ранее в телеобращении Родригес заявила: «В этой стране только один президент, и его зовут Николас Мадуро». Она сказала, что Венесуэла будет защищать свои ресурсы.