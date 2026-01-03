Российское Министерство иностранных дел обратилось к властям США с призывом освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с подтвержденными сведениями о нахождении Президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», — говорится в тексте официального сообщения.

В МИД также выразили уверенность в необходимости создания условий, которые необходимы для возможности решения проблем между США и Венесуэлой путем диалога.

Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро и Флорес, которых вывезли из страны после нанесения американской авиацией ударов по столице Венесуэлы Каракасу и другим регионам страны 3 января.

Позднее телеканал CNN сообщил, что американский лидер принял решение о проведении операции по захвату Мадуро и его супруги за несколько дней до начала вооруженной агрессии. По информации CNN, Трамп дал ЦРУ разрешение на проведение секретных операций на территории Венесуэлы несколько месяцев назад.

После заявления Трампа о захвате Мадуро вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что у правительства страны нет данных о местонахождении Мадуро и Флорес.

Генпрокурор США Пэм Бонди, в свою очередь, написала в соцсети X (ранее — Twitter), что в Южном округе Нью-Йорка президенту Венесуэлы и его супруга были предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма и ввоза кокаина.