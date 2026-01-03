Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который 3 января был захвачен американским спецназом в Каракасе и вывезен из страны, ждет судебный процесс в Соединенных Штатах, объявили в Госдепартаменте. Телеканал ABC уточняет, что Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он до начала суда будет содержаться в центре предварительного заключения в Бруклине. Прецеденты, когда на территорию США вывозили глав государств, действующих и бывших, и судили их там, уже были. В 2024 году по аналогичным обвинениям в наркоторговле к 45 годам тюрьмы в Штатах приговорили экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. А один из экспертов RTVI предположил, что Николаса Мадуро ждет «сценарий Норьеги».

«Теперь он [Николас Мадуро], наконец-то, предстанет перед правосудием за свои преступления», — написал заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в соцсети Х.

Еще в 2020 году, то есть во время первого президентского срока Дональда Трампа, США обвинили президента Венесуэлы в «наркотерроризме», а недавно он был объявлен главой некого «картеля Солнц», внесенного в перечень террористических организаций.

Обвинения Николасу Мадуро были заочно предъявлены в Южном округе Нью-Йорка, так что его, вероятно, ждет судебный процесс в федеральном суде Манхэттена.

Именно так было с другим латиноамериканским лидером — правда, бывшим.

Кейс Эрнандеса

В феврале 2022 года в Гондурасе был арестован только что покинувший пост президента Хуан Орландо Эрнандес. Уже в апреле Эрнандеса по запросу американцев экстрадировали в США. В Вашингтоне утверждали, что он вместе со своей семьей превратил страну в «наркогосударство».

В марте 2024-го американский суд признал бывшего президента Гондураса виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США. В целом по трем пунктам обвинения в торговле наркотиками и оружием его приговорили к 45 годам тюрьмы.

Это произошло еще при администрации Джо Байдена, с которым у Эрнандеса были вполне неплохие отношения — как и с другими высокопоставленными официальными лицами в США. Правда, срок он так и не отбыл: 2 декабря 2025 года 47-й президент США Дональд Трамп счел приговор, вынесенный при «сонном Джо», «суровым и несправедливым» и предоставил Эрнандесу «полное и безоговорочное помилование».

«Он был президентом страны, и его, по сути, называли наркоторговцем только потому, что он был президентом страны», — заявил Трамп журналистам.

Республиканец утверждал, что разговаривал с гондурасцами, и те «сказали, что это была подстава администрации Байдена», а он, Трамп, «изучил факты и согласился с ними».

Отставной дипломат Тодд Робинсон, который занимал должность помощника госсекретаря по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности при Байдене, рассказал расследовательскому порталу The Intercept, что новость о предстоящем помиловании «стала шоком для государственных служащих, знакомых с делом Эрнандеса».

Как бы то ни было, экс-глава Гондураса вышел из федеральной тюрьмы в Западной Вирджинии. К слову, это совпало с президентскими выборами в Гондурасе, на которых победил член консервативной партии Эрнандеса.

«Хуан Орландо Эрнандес получил помилование за торговлю наркотиками. Трамп угрожает отстранить от власти Николаса Мадуро из-за аналогичных обвинений», — отмечал тогда The Intercept.

Американские эксперты еще в декабре предполагали, что у Мадуро есть шансы сменить Эрнандеса за решеткой.

«Сейчас, когда бомбардировщики B-52 рассекают небо над Каракасом, а президент США Дональд Трамп объявляет в соцсетях о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, приговор Эрнандесу, вероятно, будет отменен. Ключевой фактор, который, скорее всего, сыграет ему на руку, — это то, чего явно не хватает Мадуро: давние союзнические отношения со Штатами», — писал The Intercept.

Как писал портал, «до начала судебного преследования Эрнандес годами продвигал цели Вашингтона по милитаризации и усилению мер по борьбе с миграцией, будучи другом Барака Обамы, Марко Рубио и Трампа».

Сценарий Норьеги

«Наверное, будет сценарий Норьеги», — предположил в беседе с RTVI эксперт Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, напомнив о событиях четвертьвековой давности.

Панамский военный и фактический правитель Мануэль Антонио Норьега Морено был свергнут в 1989 году в результате военной операции США в Панаме. 4 января 1990 года он сдался военным подразделениям США, которые блокировали резиденцию папского нунция (посла Ватикана), где тот надеялся получить убежище. Генерала на вертолёте доставили на базу ВВС США «Говард» в зоне Панамского канала, а оттуда переправили в Майами.

В июле 1992 года Норьега был приговорён американским судом к 40 годам заключения за торговлю наркотиками и вымогательство. Однако благодаря сотрудничеству с ЦРУ ему сократили срок до 30 лет. Он отбывал заключение в тюрьме штата Флорида, но после завершения судебного процесса получил статус военнопленного и переехал в более комфортабельную камеру.

28 августа 2007 года Федеральный суд Майами принял решение экстрадировать Норьегу во Францию, где ему тоже предъявили обвинения — в отмывании денег через французские банки и в контрабанде наркотиков. В 2010-м после всех проволочек Норьега был выслан во Францию, где тоже предстал перед судом. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией банковских счетов.

Наконец, в 2011 году бывший панамский правитель был экстрадирован из Франции на родину — в Панаму, где его еще в середине 1990-х заочно признали виновным в политических убийствах и приговорили к 20 годам тюрьмы. С сентября 2014 года он отбывал наказание в местном исправительном учреждении.

В марте 2017-го Норьега перенёс операцию по удалению опухоли мозга, а 29 мая того же года скончался, дожив до 83 лет.