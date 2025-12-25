ЦИК Гондураса спустя три с половиной недели, наконец, объявил победителя президентских выборов. Им стал 67-летний лидер Национальной партии Насри Асфура. Он получил 40,27% голосов, обойдя правоцентриста Сальвадора Насраллу (39,5%) и кандидата от правящей партии Libre Рикси Монкаду (19%). RTVI собрал топ-10 фактов о новом главе Гондураса, который вступит в должность 27 января.

Полное имя избранного президента — Насри Хуан Асфура Забла. Он родился в 1958 году в столице Гондураса Тегусигальпе в семье палестинских мигрантов. Они бежали из страны после начала арабо-израильского конфликта в 1940-х.

Он изучал гражданское строительство в Национальном автономном университете Гондураса, но так и не окончил обучение. Несмотря на это, Асфура десятилетиями работал в строительной отрасли.

За время своей политической карьеры за ним закрепилось несколько прозвищ, среди которых «Тито» (в большинстве новостных заголовков он фигурирует именно как Насри «Тито» Асфура) и «Papi a la Orden», что переводится как «Папа к вашим услугам».

Последнее прозвище Асфура придумал сам, когда в 2006-2010 годах пытался баллотироваться на пост мэра Тегусигальпы. По словам политика, это выражение спонтанно пришло к нему в голову в конце радиорекламы.

Асфура смог избраться мэром столицы Гондураса только в 2013 году и потом переизбрался в 2017-м. Его администрация запомнилась жителям Тегусигальпы строительством дорожной инфраструктуры. То есть на что учился, там и пригодился.

Это вторая попытка Асфуры занять пост главы государства. Впервые он баллотировался на должность президента Гондураса в 2021 году от на тот момент правящей Национальной партии. Изначально опросы показывали, что развернется напряженная борьба между ним и лидером левой Партии свободы и перестройки Сиомарой Кастро, женой бывшего президента Мануэля Селайи. Но в итоге Асфура проиграл ей с разрывом в более 14% голосов.

Насри Асфуру во время этой президентской кампании поддерживал глава Белого дома Дональд Трамп. Перед голосованием американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, что Асфура — «единственный настоящий друг свободы в Гондурасе». Он также пригрозил прекратить финансовую поддержку страны, если Асфура проиграет выборы, и помиловал экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, члена Национальной партии, который отбывал в США 45-летний срок по обвинению в торговле наркотиками и оружием.

Также Насри Асфуру поддержал и президент Аргентины Хавьер Милей. В сосцети Х он написал, что «единственный путь к дальнейшему продвижению свободы на континенте — это сокрушительное поражение наркосоциализма, который держит Гондурас в заложниках с 2022 года». То есть со времен, когда президентом Гондураса стала Сиомара Кастро.

В 2020 году власти Гондураса обвинили будущего президента страны в хищении госсредств и отмывании денег. Асфуру обвиняли в незаконном присвоении 28 млн лемпир (около $1млн). Судебные органы конфисковали у политика девять объектов недвижимости и три предприятия. Однако вскоре все обвинения с него сняли.

Также он фигурировал в коррупционном расследовании, получившем название «Архивы Пандоры». Но Асфура опровергал эти обвинения.