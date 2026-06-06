6 июня в России отмечается Пушкинский день — в этом году исполняется 227 лет со дня рождения великого русского гения. В честь праздника официальный столичный сервис «Мосбилет» приглашает жителей и гостей города посетить Государственный музей А.С. Пушкина, который подготовил для зрителей выдающиеся выставочные проекты и открыл доступ к редчайшим фондам.

Двойной праздник и сокровища из хранилищ

Для главного комплекса музея, расположенного в бывшей дворянской усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке, 6 июня — двойной праздник. Ровно 65 лет назад Государственный музей А.С. Пушкина впервые открыл свои двери для посетителей. За эти годы его коллекция, сформированная при активном участии потомков поэта и частных коллекционеров, разрослась до 167 тысяч экспонатов.

Как отметила заместитель директора музея Елена Потемина, специально к праздничной дате гостям покажут Открытое хранение — главную музейную сокровищницу. Посетители смогут увидеть ценный исторический фарфор, старинную мебель и редкие книжные издания, которые крайне редко выставляются в рамках постоянных экспозиций.

Мультимедийная лавка и шедевры живописи

Помимо постоянной экспозиции, москвичей приглашают на две масштабные временные выставки:

«Журнал «Современник». Последний проект Пушкина». Выставка на Пречистенке приурочена к 190-летию со дня выхода первого номера знаменитого журнала. Экспозиция наполнена редкими изданиями XVIII—XIX веков. Одна из главных особенностей проекта — воссозданная с помощью мультимедийных технологий книжная лавка издателя Александра Смирдина на Невском проспекте, служившая главным литературным салоном пушкинской эпохи.

«Шедевры Всероссийского музея А.С. Пушкина». Проект представлен в Выставочных залах на Арбате и дает москвичам редкую возможность увидеть артефакты, хранящиеся в Санкт-Петербурге. Жемчужиной выставки стали полотна выдающихся живописцев: Ильи Репина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского. Отдельный раздел посвящен реликвиям из Императорского Александровского лицея, включая предметы лицейского быта и книги.

Удобный поход в музей без комиссий

Приобрести билеты в главное здание Государственного музея А.С. Пушкина (ул. Пречистенка, д. 12, стр. 2) и его филиалы можно через официальный сервис gравительства Москвы «Мосбилет». Платформа позволяет покупать билеты в городские театры, музеи и концертные залы без дополнительных наценок и комиссий.

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