Захваченный в ходе спецоперации президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстанут перед судом Нью-Йорка. Об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди на странице в X.

«Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», — сообщила она.

3 января США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы, включая ее столицу — Каракас. В разных районах страны звучат взрывы, объявлено чрезвычайное положение.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «успешно провел» масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны.

Позже CNN сообщил, что Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро несколько дней назад. По данным телеканала, местонахождение Мадуро отслеживалось ЦРУ, которому президент США несколько месяцев назад дал разрешение на проведение секретных операций в Венесуэле.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил сенатору-республиканцу, что Мадуро предстанет перед судом в США.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в свою очередь заявила, что правительство не располагает информацией о местонахождении Мадуро и первой леди Силии Флорес, добавив, что в результате атаки США погибли чиновники, военнослужащие и мирные жители по всей стране.