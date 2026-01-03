Утром 3 января силы ВВС США атаковали объекты в Венесуэле, СМИ пишут о взрывах в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, в городе Ла-Гуайра. По данным CBS News и утверждению президента Дональда Трампа, захвачен глава Венесуэлы Николас Мадуро. Что о предполагаемой агрессии США пишут российские военкоры и аналитики — в материале RTVI.

Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»

Похоже, Трамп, позиционирующий себя миротворцем, начал новый вооруженный конфликт. МИД Венесуэлы сегодня утром заявил, что авиация США атаковала гражданские и военные объекты в Каракасе.

Телеграм-канал «Латинарь», проект экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука («Рыбарь»)

Из Каракаса и окрестностей приходят новые видео ночных ударов США, включая активное использование вертолетов американского Корпуса морской пехоты и Сил специальных операций.

На одних кадрах заметна работа ударного AH-1Z Viper неуправляемыми ракетами прямой наводкой с минимальной дистанции где-то в центре столицы. Какие-либо признаки противодействия отсутствуют.

На другом ролике — пуски тех же НУРсов с вертолетов MH-6 Little Bird из режима видения. Да, герои Вьетнама и фильма «Падение черного ястреба», снятые с производства даже в США, умудрились отметиться спустя 30 лет.

Если кадры не сгенерированы ИИ, то венесуэльцы явно проспали атаку. Американцы действуют откровенно расслабленно, и сбить низколетящие вертолеты прямо над столицей можно хоть из пулемета, не говоря уже про ПЗРК.

Во многом это следствие очевидного превосходства Штатов в технических средствах — о ночных приборах и тепловизорах в не самых богатых венесуэльских ВС почти не слышали. Хотя в данном случае по бортам можно было стрелять и без них.

Если США продолжат действовать так же в светлое время суток, то у ВС Венесуэлы вполне есть шанс нанести американцам потери. Вот только подарят ли США им такую возможность?

Юрий Котенок

Американцы в Венесуэле копируют действия спецподраздений русской армии в первые часы СВО в Гостомеле в 2022 г.

Плацдарм для расширения операции создан и удерживается. Правда, в отличие от гостомельской операции, ощутимого противодействия со стороны силовых с структур Боливарианской Республики американцы не получают. Измена или паралич, или и то, и другое.

По некоторым данным, Международный аэропорт Каракаса уже находится под контролем военных США и готов принимать транспортные самолёты с техникой.

Даниил Безсонов, бывший первый замминистра информации ДНР

Штаты атакуют Венесуэлу. Видимо в их планах Блицкриг. А судя по вертушкам, спокойно летающие над Каракасом, ополченцы в 2014 году в Славянске были более подготовлены к войне чем ВС Венесуэлы.

Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды»

США начали войну в Венесуэле. Наверное, теперь ООН введет санкции. Шутка. Я не знаю какие у России в Венесуэле интересы. Скорее всего, никаких. Я сужу по постсоветскому пространству в Южном подбрюшье РФ — от Азербайджана до Таджикистана, где сконцентрированы все верные друзьяшки России. Интересы всегда подразумевают обратную связь и какое-то влияние.

А тут — другое полушарие. Любопытно, что ночью КВ-эфир был забит передачами радиолюбителей из Южной Америки — достаточно паническими. Слушал коллегу из Лимы, из Боготы — это Колумбия, она граничит с Венесуэлой. Ругались с американскими радиолюбителями.

Наша задача, чтобы США завязли в Южной Америке по уши, столкнулись там с китайскими интересами. Чтобы Китай превратил латиносов в своих прокси и миротворец Трамп окончательно забыл про Украину и еврогандоны остались с нами один на один. Глаза в глаза. Тут и Жешув можно будет наконец-то накуканить и Балтику с Калининградским эксклавом разблокировать. Много что можно сделать, появилось бы, благодаря внешним обстоятельствам «окно возможностей». И что бы мы его не прососали, как в далеком уже 14 году. Это все мои хотелки да фантазии, как пойдет — увидим. Но в этих хотелках есть некоторая логика.

Телеграм-канал «Архангел спецназа»

Интересно, введут ли санкции? Выйдут ли клоуны с плакатами «нет войне»? Будет ли реакция ООН? Запретит ли МОК под флагом выступать? А озабоченность будет проявлена? С интересом наблюдаем.

Владимир Романов, волонтер и военблогер

У Венесуэлы есть контракт на поставки ПВО в/на Украину в первой половине 2026 года. В связи с текущими событиями — хохлы скорее всего по данной линии ничего не получат.

Юрий Подоляка

Война в Венесуэле: вы не понимаете — «это другое»…

Ждем дружного европейского заявления, а также заявления таких стран, как Япония, Канада, Ю Корея и других, что вторгаться в другу страну нельзя и это преступление. Ждем соответствующих решений Гаагского» трибунала» и прочей чепухи.

И ждем объявления с их стороны санкций в отношении США. А еще ждем заявлений российской либеральной тусовки, что война это плохо и поддержку ими акций «нет войне в Венесуэле». Ждем гневного заявления Аллы Борисовны Галкиной, что ноги ее больше не будет на ее вилле во Флориде. И т.д.

Но, я думаю, что не дождемся мы ничего из этого. Потому что все вышеперечисленные мною страны(элиты в первую очередь) и люди просто беспринципные ушлепки. Потому что происходящее в Венесуэле для них «это другое».

Ну вы поняли о чем я хотел сказать.

Семён Пегов, телеграм-канал WarGonzo

Взрывы и активность низколетящих военных самолетов были зафиксированы местными жителями и СМИ, что подтверждает факт проведения масштабной военной операции. При этом ключевое утверждение Трампа о физическом захвате Мадуро пока не получило независимого подтверждения от Пентагона, международных организаций или наблюдателей. Ситуация остается крайне динамичной, а мир ожидает официальных разъяснений от оборонного и дипломатического ведомств США.

Сергей Колясников, телеграм-канал Zergulio

Анонсированная Трампом пресс-конференция состоится сегодня в 19-00 по Москве.

Но если они реально сумели за несколько часов ударить по инфраструктурным и военным объектам, плюс похитить и вывезти из страны президента Мадуро с женой — ну тут просто 100%-я эффективность точечной операции, ведь площадь Венесуэлы, как говорил ранее, почти в два раза больше площади Украины.