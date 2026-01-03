Власти США выпустят официальное заявление по ситуации в Венесуэле после того, как американские военно-воздушные силы покинут воздушное пространство страны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Как отмечает The New York Times, президент США Дональд Трамп находится в Мар-а-Лаго во Флориде. По данным издания, многие из советников американского лидера провели с ним значительное время в ходе встреч с иностранными лидерами в последние дни, а вечером 2 января президенту США представили брифинг по вопросам национальной безопасности.

Также, по данным СМИ, Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским коммерческим самолетам совершать полеты на любой высоте над Венесуэлой в связи с рисками для безопасности, «связанными с продолжающей военной деятельностью». Соответствующий запрет вступил в силу в ночь со 2 на 3 января.

Президент США одобрил атаку по наземным объектам Венесуэлы за несколько дней до начала операции, пишет CBS со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

По информации собеседников издания, военная администрация обсуждала возможность нанесения ударов 25 декабря, однако это решение было отложено из-за воздушных ударов по силам «Исламского государства»* в Нигерии. Позднее операцию вновь отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Как пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, комитет по вооруженным силам Сената США не получил предварительного уведомления о возможных военных действиях в Венесуэле. Отмечается, что представители администрации Трампа не взяли на себя обязательств по информированию комитетов Конгресса о потенциальных ударах по территории страны, несмотря на соответствующие требования ряда американских законодателей.

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России