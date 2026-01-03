Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро несколько дней назад, его местонахождение отследили агенты ЦРУ, сообщает CNN.

По словам источника, знакомого с ситуацией, операция была проведена подразделением Delta Force армии США.

Местонахождение Мадуро отслеживалось ЦРУ, которому Трамп несколько месяцев назад дал разрешение на проведение секретных операций в Венесуэле.

«Мадуро был арестован и предстанет перед судом в Соединенных Штатах, сообщил источник. Точное местонахождение Мадуро в субботу утром оставалось неясным», — отмечает CNN.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил сенатору-республиканцу, что Мадуро предстанет перед судом в США.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в свою очередь заявила, что правительство не располагает информацией о местонахождении Мадуро и первой леди Силии Флорес, добавив, что в результате атаки США погибли чиновники, военнослужащие и мирные жители по всей стране.

Утром 3 января США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы, включая ее столицу — Каракас. В разных районах страны звучат взрывы, объявлено чрезвычайное положение.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «успешно провел» масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны.