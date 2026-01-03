Публикации о том, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы находится в РФ, являются фейком, заявили ТАСС в российском дипведомстве.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что Родригес находится в России. По словам трех собеседников агентства, ее брат, председатель национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, находится в столице страны Каракасе.

«Фейк», — сказали в ведомстве.

В российском дипведомстве по итогам телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова сообщили, что Москва продолжит поддерживать курс боливарианского правительства Венесуэлы.

«Россия продолжит поддерживать курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — отметили в ведомстве.

3 января США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы, включая ее столицу — Каракас. В разных районах страны звучат взрывы, объявлено чрезвычайное положение.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «успешно провел» масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны.