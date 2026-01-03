Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По словам трех собеседников агентства, ее брат, председатель национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, находится в столице страны Каракасе.

В российском Министерстве иностранных дел назвали сообщение агентства о местонахождении Родригес «фейком». В ведомстве также сообщили, что глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы, в ходе которого выразил твердую солидарность перед лицом вооруженной агрессии со стороны США.

Помимо этого, глава МИД подтвердил намерение России поддерживать курс страны на защиту национальных интересов и суверенитета. Лавров и Родригес также высказались за недопущение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации путем диалога.

Ранее сообщалось, что после заявления президента США Дональда Трампа о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Делси Родригес выступила с заявлением об отсутствии информации о местоположении главы государства у правительства страны. Она также отметила, что в результате военной агрессии со стороны США по всей стране погибли чиновники, военные и мирные жители.

Американские военно-воздушные силы нанесли удары по территории Венесуэлы, включая столицу страны — Каракас, 3 января. Власти объявили объявили о введении чрезвычайного положения.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил об «успешном» выполнении операции и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были вывезены из страны.