Из-за глобального потепления привычные пляжные курорты у экватора — Бали, Таиланд и Мальдивы — станут менее комфортными для отдыха уже через 10—20 лет, а в числе новых популярных направлений могут оказаться Владивосток и КНДР. Об этом в разговоре с Life.ru заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

По его словам, тропические направления уже находятся в критической зоне.

«Уже сейчас зимой температура воды достигает 29—30 градусов, еще пара-тройка градусов — и вода будет напоминать горячую воду в ванне. Никакого удовольствия от плавания в подобной воде, мне кажется, невозможно испытывать. Пляжный туризм на таких популярных курортах, как Мальдивские острова, Бали, Таиланд, которые расположены вблизи экватора, мне кажется, находится под вопросом. Резко сократится время комфортного пребывания на этих курортах», — заявил Карнаухов.

Климатолог также отметил, что в отдельные периоды года пребывание в тропических регионах становится опасным: «Уже сейчас находиться в зоне того же Персидского залива летом — смертоубийство».

По этой причине туристические потоки будут смещаться на север, и российские курорты, которые раньше не отличались особенно жарким климатом, окажутся в выигрыше, считает ученый. По мнению Карнаухова, одной из таких точек притяжения может стать Владивосток.

«То, что Владивосток может превратиться в такую точку притяжения, — совершенно реально. Сегодня люди хотят погреться на солнышке, а лет через 20 будут скорее ценить прохладу, потому что жары будет слишком много на нашей планете», — отметил эксперт.

Помимо российских направлений, ученый прогнозирует рост популярности китайских курортов, в частности острова Хайнань, а также Северной Кореи как направления для пляжного отдыха.