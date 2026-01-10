Ватикан незадолго до операции США в Венесуэле призывал американскую администрацию позволить президенту латиноамериканской страны Николасу Мадуро получить убежище в России. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на правительственные документы и источники.

По данным газеты, в канун католического Рождества 24 декабря госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин «срочно вызвал» посла США при Святом Престоле Брайана Берча, чтобы потребовать подробной информации о планах Вашингтона в Венесуэле. Публично об этой встрече не сообщалось.

Кардинал также пытался получить доступ к госсекретарю США Марко Рубио, стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле, пишет издание.

Паролина интересовало, будут ли США преследовать только наркоторговцев или Белый дом стремится к свержению режима Мадуро. Согласно документам, на которые ссылается WP, кардинал согласился, что лидер Венесуэлы «должен уйти». Однако в разговоре с американским послом он заявил, что Россия якобы готова предоставить Мадуро убежище, и «умолял» Вашингтон «проявить терпение».

«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент России Владимир] Путин гарантировал бы безопасность», — утверждает источник газеты.

По данным WP, Паролин также поделился тем, что в документах описано как «слух»: что Венесуэла якобы стала предметом переговоров по российско-украинскому урегулированию и что Москва «готова отказаться от Венесуэлы, если будет удовлетворена результатами переговоров по Украине».

Паролин предложил США установить крайний срок для отъезда Мадуро из страны и предоставить гарантии его семье, утверждает WP. Кардинал выразил «глубокое недоумение по поводу неясности дальнейших действий США в Венесуэле», а также призвал к терпению, осторожности и сдержанности, говорится в статье.

В пресс-службе Ватикана заявили, что разочарованы утечкой фрагментов конфиденциального разговора, «которые неточно отражают» содержание беседы.

Газета отмечает, что Мадуро, «похоже, не осознавал, насколько опасным стало его положение», и отвергал многочисленные возможности побега из Венесуэлы. В конце ноября в Каракас приезжал бразильский миллиардер Жоэсли Батиста, чтобы уговорить Мадуро уйти в отставку. По словам двух информированных собеседников WP, президенту Венесуэлы было предложено эмигрировать в Турцию или другую страну, готовую к этому.

Потенциальная сделка о предоставлении Мадуро убежища в Турции обсуждалась как минимум с ноября и включала гарантии того, что он не будет экстрадирован в США, рассказал еще один источник издания. Однако президент и его жена, которые теперь находятся под стражей в следственном изоляторе Нью-Йорка, «с негодованием» отвергли это предложение.

Попытки найти выход для Мадуро продолжались до последнего момента, говорится в публикации. Последнее предупреждение, он, как утверждается, получил за несколько дней до начала операции США, но отказался что-либо предпринимать.

«Он не соглашался на сделку. Он просто собирался сидеть и смотреть, как люди создают кризис», — заявил источник WP.

21 ноября между Трампом и Мадуро состоялся короткий телефонный разговор. Reuters писало, что президент США прямо предложил лидеру Венесуэлы уйти в отставку и безопасно покинуть страну вместе с семьей. После разговора Трамп заявил, что «ничем существенным» беседа не увенчалась. Мадуро отметил, что тон беседы был «уважительным, даже откровенным».

На самом деле посыл Трампа был в том, что время Мадуро истекло, заявил WP высокопоставленный чиновник Белого дома. «Президент сказал: вы можете пойти легким путем или трудным путем», — объяснил он.

Еще один источник газеты, знакомый с ситуацией, Трамп даже пригласил Мадуро в Вашингтон, предложив ему безопасный проезд для личного обсуждения вопросов, однако получил отказ. Мадуро рассчитывал, что демократы выиграют промежуточные выборы в США в 2026 году, что поставит Трампа в затруднительное положение и позволит самому Мадуро удержаться у власти, заключает WP.

Операция США по захвату Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес прошла 3 января. Временным лидером Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Трамп не исключил, что США сохранят контроль над республикой дольше года. МИД России осудил захват Мадуро и его супруги, призвав освободить их и решать проблемы посредством диалога.