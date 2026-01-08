Президент США Дональд Трамп заявил, что «только время покажет», как долго американская сторона будет контролировать Венесуэлу. В интервью The New York Times (NYT) он не исключил, что Белый дом может сохранять контроль над республикой дольше года.

Журналисты в беседе с Трампом назвали сроки в три, шесть и 12 месяцев, спрашивая его о том, как долго США будут контролировать Венесуэлу.

«Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил американский президент.

Как считает Трамп, США смогут быстро восстановить экономику Венесуэлы. «Мы будем использовать нефть и будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — пояснил он.

Трамп заявил, что США уже начали получать доход, «забирая» венесуэльскую нефть, которая ранее находилась под санкциями. Он сослался на опубликованный им накануне пост в соцсети Truth Social, в котором сообщалось, что Вашингтон получит от 30 до 50 млн баррелей тяжелой нефти из Венесуэлы. Согласно заявлению главы государства, венесуэльскую нефть планируется продавать по рыночной цене, а доходы от реализации сырья будет контролировать он сам.

От ответа на вопрос, в какие сроки американская сторона получит нефтяные запасы Венесуэлы, Трамп уклонился. Он допустил, что на то, чтобы возродить «запущенный» нефтяной сектор страны, уйдут годы.

«На доставку нефти потребуется некоторое время», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, временные власти Венесуэлы, несмотря на их «враждебные заявления», с «большим уважением» относятся к США и сотрудничают со американцами.

«Они дают нам все, что, по нашему мнению, необходимо <…> Не забывайте, они забрали у нас нефть много лет назад», — отметил американский президент.

В то же время Трамп не стал отвечать на вопрос о том, почему США признали вице-президента Венесуэлы Делси Родригес новым лидером страны вместо оппозиционерки и лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марии Корины Мачадо. Глава Белого дома также не раскрыл, говорил ли он с ней лично, отметив, что госсекретарь Марко Рубио «постоянно с ней разговаривает».

«Я скажу вам, что мы постоянно взаимодействуем с ней и администрацией», — добавил он.

The Washington Post писала, что Трамп не поддержал Мачадо из-за того, что она приняла Нобелевскую премию мира, на которую в 2025 году активно претендовал лидер США. Собеседники издания говорили, что, несмотря на заявления оппозиционерки о том, что она посвящает награду американскому президенту, ее решение стало «непростительным грехом». Сам Трамп в день захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными говорил, что Мачадо вряд ли возглавит страну в будущем. По его словам, у «нее нет задатков лидера, она просто милая».

7 января госсекретарь США Марко Рубио рассказал о плане США по восстановлению Венесуэлы. Он включает в себя продажу венесуэльской нефти по рыночной цене, доступ американских компаний к рынку республики и передачу власти.

По данным источников The Wall Street Journal, американские власти рассчитывают установить контроль над венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA, чтобы в перспективе снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель. Министр энергетики США Крис Райт в свою очередь заявил, что Вашингтон хочет полностью контролировать нефтяной экспорт страны.

Financial Times (FT) писала, что американские нефтяные компании потребовали от властей «серьезные» правовые и финансовые гарантии перед тем, как инвестировать в Венесуэлу. 9 января ожидается встреча руководителей Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips с Трампом в Белом доме, на которой планируется обсудить способы добычи нефти в республике.

«Никто не хочет туда [в Венесуэлу] идти, когда какой-то случайный твит может изменить всю внешнюю политику страны», — приводит FT слова анонимного инвестора в области энергетики.

Ранее Трамп заявил, что нынешняя администрация Венесуэлы «заплатит очень высокую цену, вероятно, больше, чем Мадуро», если не будет сотрудничать с Вашингтоном.