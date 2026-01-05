Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу контроля над Венесуэлой и критически высказался о властях Кубы и Колумбии. Кроме того американский лидер в очередной раз о стратегической заинтересованности США в приобретении Гренландии.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически управляют ситуацией в Венесуэле. Он пригрозил, что исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес «заплатит очень высокую цену, вероятно, больше, чем Мадуро», если не будет сотрудничать с Вашингтоном.

Говоря о Кубе, Трамп выразил мнение, что островное государство выглядит «готовым пасть». По его словам, Куба выживает только благодаря поддержке со стороны Венесуэлы.

«Я думаю, она просто рухнет. Не думаю, что нам нужны какие-то действия. Похоже, что она падает — падает окончательно. Вы когда-нибудь смотрели бокс? Когда боец падает и не встает на счет — вот и Куба, похоже, идет ко дну», — сказал Трамп.

Затем настал черед президента Колумбии Густаво Петро. Трамп назвал его «больным человеком, который любит производить кокаин и отправлять его в Соединенные Штаты», добавив, что тот «долго этим заниматься не будет». Американский лидер допустил возможность проведения военной операции и в Колумбии.

Кроме того, президента США заявив о необходимости включения Гренландии в состав страны по соображениям национальной безопасности. Трамп утверждает, что этого хочет Европейский союз, хотя это отрицала как Дания, которой принадлежит остров, так и институты ЕС. В беседе с журналистами президент США предложил поговорить о Гренландии «через 20 дней».

США провели 3 января боевую операцию «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро с супругой. Они находятся в тюрьме Нью-Йорка.

Вице-президент Делси Родригес стать исполняющей обязанности главы государства. Она принесла присягу, потребовала освободить Мадуро и его жену и заявила, что Венесуэла не будет ничьей колонией.