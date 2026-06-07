«Гражданский договор» действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах. По данным ЦИК республики, партия набрала 57,14% голосов после обработки 19,6 тыс. бюллетеней со 110 избирательных участков.

Согласно результатам обработки 1,33% бюллетеней, на втором месте оказалась «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (21,43%), а на третьем — блок «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна (8,21%).

В пятерку лидеров также вошли «Процветающая Армения» (5,1%) и «Крылья единства» (2,52%).

Парламентские выборы в стране завершились вечером 7 июня, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 по Москве). Как сообщил Центризбирком Армении, явка составила 58,97%, проголосовать пришли 1 476 597 избирателей.