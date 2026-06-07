США заберут и уничтожат высокообогащенный уран Ирана независимо от того, будет сделка или нет. Об этом в интервью NBC News заявил американский президент Дональд Трамп.

«Если мы заключим сделку и наладим отношения, то сделаем это вместе. Это будет наше оборудование. Мы вывезем уран и уничтожим его — на месте или за его пределами. И мы войдем туда с ними или без них. <…> Если же мы не заключим сделку, то нанесем [по Ирану] очень жесткий военный удар. И подождем, <…> прежде чем идти туда. В таком случае мы будем в безопасности при любом развитии событий», — объяснил глава Белого дома.

Трамп назвал нынешнее иранское руководство «более рациональным и очень умным» по сравнению с прежним, представители которого были убиты после атак США и Израиля, включая верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его место занял сын — Моджтаба Хаменеи.

По словам американского лидера, Моджтаба Хаменеи «участвует» в процессе одобрения возможного соглашения. Президент добавил, что готов к прямым переговорам с новым верховным лидером.

«Моложе. Думаю, более рационален. Он ранен, серьезно ранен. Так что в этом есть определенная храбрость. Многие, получив такие ранения, думали бы о другом. А он обсуждает: как у нас дела с Соединенными Штатами? Это требует смелости», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что стороны «очень близки» к подписанию соглашения, однако настаивает на более жестких формулировках по ядерному вопросу. Иран уже согласился не разрабатывать ядерное оружие, однако этого, по словам Трампа, оказалось недостаточно.

«Я сказал: а что, если они не разработают, но выйдут и купят ядерное оружие? <…> Это ведь не разработка. Так что они не имеют права ни разрабатывать, ни покупать ядерное оружие», — пояснил он. Иранская сторона, по его словам, поначалу «немного» возражала, «а потом перестала».

«Послушайте, мы полностью уничтожили их вооруженные силы. У них осталось несколько ракет. Несколько беспилотников», заявил Трамп. По его мнению, у Ирана осталось всего «21—22%» от довоенного запаса ракет.

30 мая Трамп опубликовал в Truth Social список жестких условий сделки. Среди них — немедленное открытие Ормузского пролива для беспрепятственного судоходства, разминирование пролива, а также совместная с США и МАГАТЭ операция по извлечению обогащенного урана, который Трамп назвал «ядерной пылью», погребенного под завалами после ударов американских бомбардировщиков B-2.

Блокада иранских портов будет снята только после выполнения этих условий, заявил президент. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее признал, что несколько вопросов — в том числе формулировки по контролю над ядерной программой — остаются несогласованными.

Иранская сторона продолжает переговоры, однако называет условия Трампа «смесью правды и лжи». Тегеран настаивает, что в обсуждаемом меморандуме нет положений об уничтожении ядерных материалов.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи дал понять, что заключение соглашения будет зависеть от отказа Вашингтона от наиболее жестких требований. Принципиальным остается и вопрос об Ормузском проливе: Тегеран считает контроль над ним суверенным правом Ирана и Омана и отказывается связывать его с ядерной проблемой.

50 тыс. американских военных, размещенных в регионе, пока остаются на своих позициях. «Было бы неразумно выводить их, потому что, возможно, мы воспользуемся ими», — пояснил Трамп, добавив, что, по его мнению, американские военные вне опасности. «Их присутствие обходится нам очень дешево», — подчеркнул глава государства.

По его словам, завершение войны немедленно отразится на ценах: «Когда все закончится, вы увидите то, чего никогда прежде не видели. Нефть подешевеет».

«Главное — мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие. Не можем и не позволим», — заключил президент.

В финале интервью журналистка напомнила главе Белого дома о его обещании не развязывать новых войн. Тот ответил, что не нарушал обещания, так как «не гарантировал отсутствие войны», а, кроме того, «Иран нужно было остановить». В итоге разговор перерос в конфликт, в ходе которого Трамп оскорбил журналистку NBC и ушел с интервью. «Ты либо мошенница, либо тупая», — сказал он.