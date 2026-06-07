Великобритания сейчас фактически осталась без готовых к выходу в море атомных ударных субмарин, пишет The Telegraph: все пять находящихся в строю подводных лодок класса Astute ожидают ремонта или техобслуживания, а шестая, уже введенная в состав флота, еще не готова к развертыванию. Издание отмечает, что это произошло в момент, когда глава британских вооруженных сил публично назвал нынешнее время «самым опасным со времен холодной войны» из-за России.

«Мне совершенно ясно, что это самое опасное время за всю мою трудовую жизнь. Риски и угрозы для этой страны — самые серьезные из тех, что я видел со времен холодной войны», — заявил начальник штаба обороны сэр Ричард Найтон в интервью BBC.

По его словам, Москва «прощупывала, бросала вызов, испытывала нашу оборону» и «повышает ставки, рискуя пересечь черту».

The Telegraph, в том числе со ссылкой на источники, пишет, что российская военно-морская активность у берегов Великобритании за последний год выросла почти на треть, а субмарины РФ следят за подводной инфраструктурой страны.

Бывший командир атомной подводной лодки Райан Рэмси назвал ситуацию «серьезным сигналом тревоги» и призвал премьер-министра Кира Стармера и представителей оборонной промышленности «взять себя в руки».

«Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подводные лодки в море. Вы теряете авторитет в глазах русских, если не можете поддерживать сдерживание на море. Эта проблема скрывалась десятилетиями. Все знали, что так будет, но проблему перекладывали на следующего ответственного», — заявил он The Telegraph.

Лорд Алан Уэст, бывший начальник морского штаба Королевских ВМС, назвал простой субмарин «неприемлемым» и «очень тревожным». «Ударные подводные лодки принципиально важны для защиты наших подводных лодок с баллистическими ракетами. Они принципиально важны для того, чтобы пугать и устрашать русских», — сказал он Daily Mail.

Субмарины класса Astute считаются одними из самых совершенных ударных подводных лодок в мире. Они обошлись британской казне в 12,2 млрд фунтов, пишет The Telegraph. В статье утверждается, что ни одной российской субмарине не удавалось обнаружить их с помощью гидролокатора. Именно эти корабли должны сопровождать в море британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, а также прикрывать подводные лодки класса Vanguard с ядерными ракетами Trident на борту — хребет британского ядерного сдерживания.

Непосредственной причиной простоя стали технические неполадки на HMS Anson, недавно вернувшейся из многомесячного похода к берегам Австралии, а также необходимость ремонта остальных субмарин. Рэмси предупредил, что у простоя флота есть и еще одно последствие — утрата боевых навыков экипажами.

«Вы можете утратить жизненно важные навыки, если не работаете в море. Будь я командиром субмарины класса Astute, простоявшей у причала два года, я был бы крайне обеспокоен», — добавил он.

Проблема существует в более широком контексте кризиса британского ВМФ. В субботу стало известно, что авианосцу HMS Prince of Wales пришлось встать на ремонт в Норвегии всего через несколько недель после начала похода на Крайний Север — поломка может сорвать его запланированный визит в США на празднование 250-летия Дня независимости в июле.

При этом Великобритания уже формирует совместные военно-морские силы с девятью европейскими странами в рамках Объединенных экспедиционных сил — для сдерживания России на севере, который командующий ВМС сэр Гвин Дженкинс назвал «открытой морской границей Европы с Россией».

В долгосрочной перспективе проблему должны решить 12 новых атомных ударных подлодок в рамках трехстороннего соглашения AUKUS с США и Австралией, а также новый класс Dreadnought, который сменит стареющие Vanguard. Однако оба проекта рассчитаны на отдаленную перспективу.

Эксперты настаивают: самый быстрый выход — срочные инвестиции в модернизацию судоремонтной базы, которая давно недофинансируется. Командующий ВМС Гвин Дженкинс уже объявил реконструкцию доков главным приоритетом.

Долгожданный план оборонных инвестиций, который должен определить финансирование вооруженных сил на ближайшее десятилетие, застопорился из-за разногласий между Министерством обороны и Казначейством. По данным отраслевых источников, документ может быть обнародован уже на следующей неделе.

Министерство обороны отказалось от подробных комментариев, лишь заверив, что британские воды «всегда защищены с использованием широкого спектра средств», а «укрепление подводного флота является главным приоритетом».