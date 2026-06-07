Командование британской армии запустило программу по борьбе с наркотиками среди военнослужащих стоимостью 18 млн фунтов стерлингов (около $24 млн). Об этом сообщает газета The Sun.

Тесты будут нацелены на выявление стероидов, психоактивных веществ, включая спайс, а также рекреационных наркотиков, таких как кокаин и каннабис. Специализированная компания будет ежегодно анализировать до 125 тысяч образцов мочи. Помимо тестирования, программа предусматривает образовательные мероприятия об опасностях и последствиях злоупотребления психоактивными веществами.

Контракт на проведение антинаркотической кампании выиграла фирма DNA Workplace из Фромета в графстве Сомерсет. В документах указано:

«Это предназначено для снижения распространенности злоупотребления психоактивными веществами в вооруженных силах путем выявления и сдерживания, подкрепленных образованием и политикой».

Руководство армии настаивает на проведении внеплановых проверок с отправкой образцов на анализ. Тестеры должны предоставлять «точные сведения о том, какое именно вещество было использовано и в каком количестве», чтобы оценить серьезность правонарушения.

В декабре масштабная проверка привела к задержанию 23 военнослужащих 32-го инженерного полка, дислоцированного в Каттерике, Северный Йоркшир. Около 250 солдат в казармах Марн получили приказ сдать образцы мочи, и почти каждый десятый дал положительный результат на кокаин.

Тот инцидент стал далеко не единственным случаем массового употребления запрещенных веществ в британских вооруженных силах. Официальный представитель армии, комментируя внутреннее расследование, заявлял тогда:

«Злоупотребление психоактивными веществами неприемлемо в армии. Мы неукоснительно соблюдаем политику абсолютной нетерпимости к употреблению наркотиков всеми, кто служит, и проводим образовательную программу, чтобы информировать всех военнослужащих об опасностях и последствиях».

Масштаб проблемы подтверждается статистикой. За последние восемь лет из британской армии за употребление наркотиков были уволены не менее 7 тысяч военнослужащих. При этом на фоне острейшего кадрового кризиса командование в некоторых случаях вынуждено отходить от жесткой политики «нулевой терпимости». Бывший высокопоставленный офицер полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил:

«Более 20 человек — это катастрофа, и мы не можем позволить себе их потерять. Возможно, правило “две ошибки — и ты уволен” было бы более реалистичным, учитывая, насколько распространено употребление наркотиков в обществе. Нам очень нужны хорошо обученные солдаты, особенно учитывая угрозу со стороны России».

Проблема затрагивает не только сухопутные силы. За семь лет, с 2018 по 2024 год, более 170 моряков, проходивших службу на атомных подводных лодках с ядерным оружием на борту, попались на употреблении запрещенных веществ, включая кокаин и амфетамины. Анонимный источник в оборонных структурах связал всплеск наркомании с тяжелыми условиями службы и скукой в гарнизонах.

«Армия отражает общество, в котором употребление наркотиков стало более распространенным явлением. Многие из них даже особо не переживали по поводу увольнения, потому что им было очень скучно», — приводит The Sun слова источника.

По его словам, растет обеспокоенность и по поводу уровня злоупотребления стероидами среди некоторых военнослужащих, которые подсаживаются на культуризм и проводят часы за поднятием тяжестей.