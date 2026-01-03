Американские войска нанесли удары по Венесуэле в ночь со 2 на 3 января. Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о планах по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями, дал высокую оценку действиям военно-воздушных сил и заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Как на эти события отреагировали в России — в материале RTVI.

Министерство иностранных дел России выразило глубокую озабоченность в связи с актом вооруженной агрессии со стороны США. Внешнеполитическое ведомство назвало несостоятельными предлоги, которые привела американская сторона, чтобы обосновать свое решение.

«Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — отметили российские дипломаты.

В министерстве отметили важность предотвращения дальнейшей эскалации и поиска выхода из сложившегося положения путем диалога, а также выразили готовность поддержать подобную инициативу.

Дипломаты также выразили уверенность в том, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, «какой она провозгласила себя в 2014 году», и призвали гарантировать для Венесуэла права на самостоятельно определение своей судьбы.

В МИД поддержали требование властей Венесуэлы о немедленном созыве заседания Совета Безопасности ООН. Позднее ведомство также выразило «предельную встревоженность» сообщением о насильственном вывозе президента страны Николаса Мадуро и его супруги и призвало внести ясность в эту ситуацию.

«Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», — заявили в министерстве.

Российское посольство в Венесуэле в свою очередь сообщило об отсутствии информации о россиянах, пострадавших или погибших в результате атаки США. Дипломаты также отметили, что в ходе нападения здание посольства не пострадало, так как удары не наносились по территории, где расположена дипмиссия, и прилегающим частям города.

«Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны», — говорится в официальном сообщении.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предшествовавшие атаке заявления официальных лиц США о борьбе с наркокартелями предлогом для свержения законно избранной власти в Венесуэле. В ином случае, отметил он, неясна цель бомбардировки зданий Министерства обороны, парламента, военных и нефтяных объектов Венесуэлы, а также мавзолея бывшего президента страны Уго Чавеса.

«Вашингтон «расчехлил» доктрину Монро, действуя по «праву силы» в нарушение «силы права», — написал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал «терроризмом» вывоз Николаса Мадуро и его супруги с территории Венесуэлы.

«Конечно, это терроризм, по-другому назвать это нельзя. Сложно стране, которая находилась много-много лет под определенным экономическим гнетом. Я считаю, что удар США по Венесуэле необходимо осудить», — сказал он.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Алексей Журавлев сравнил атаку на Венесуэлу с агрессией США в Югославии, Ираке и Афганистане.

«Им удалось захватить Николаса Мадуро, но у него все еще масса сторонников в стране. А если устроить американцам партизанскую войну — да еще и с подвозом боеприпасов российскими судами — Вашингтону мало не покажется», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил уверенность в том, что Венесуэла не представляла военных, гуманитарных, криминальных или наркотических угроз для США, в связи с чем военная операция американских Вооруженных сил «не имеет под собой никаких содержательных оснований».

«Поразительным образом Нобелевская премия мира была присуждена в 2025 году за призывы бомбить Венесуэлу. Неужели реальные бомбардировки Венесуэлы — тоже шаг к Нобелевской премии мира, но уже 2026 года?» — написал он.

В октябре 2025 года лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мочадо в разговоре с Bloomberg назвала эскалацию «последней возможностью» вынудить сторонников Мадуро и самого президента Венесуэлы пойти на «мирный и упорядоченный» транзит власти.

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас на действия США и заявил, что ждет со стороны Евросоюза введения санкций в отношении Вашингтона за нарушение норм международного права и военную агрессию против суверенного государства

«А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное я что то пропустил», — написал он.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил сожаление в связи с тем, что 2026 год начался с «очередной войны, начатой Соединенными Штатами». Он отметил, что Вашингтон нанес удары по Венесуэле в отсутствие угрозы безопасности со стороны Каракаса.

«Агрессия против Венесуэлы — уже четвертая война в 21 веке, которую начали и ведут США. До нее были: 2001 г. — Афганистан, 2003 г. — Ирак, 2011 г. — Ливия. И это шестая война за четверть века, если добавить еще войны — в Сирии и на Украине, в которых США участвовали опосредованно», — заявил он.