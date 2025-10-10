Нобелевскую премию мира за 2025 год получит лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Об этом сообщает норвежский Нобелевский комитет.

Премия присуждена «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», сказано в мотивировочной части решения комитета.

«Будучи лидером демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени», — отметили в комитете.

Также в мотивировочной части сказано, что Мачадо была ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко раздроблена.

«Оппозиции, нашедшей общую позицию в требовании свободных выборов и представительного правления. Именно это и лежит в основе демократии: наша общая готовность защищать принципы народного правления, даже если мы расходимся во мнениях. В эпоху, когда демократия находится под угрозой, защищать эту общую позицию как никогда важно», — добавили в комитете.

В Осло отметили, что Мачадо соответствует всем трем критериям, которые указаны в завещании Альфреда Нобеля для присуждения Премии мира.

«Она сплотила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии», — пояснили в комитете.

В 2025 году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, 244 из них физические лица, а 94 — организации.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo. В комитете добавили, что члены организации помогают описать неописуемое, осмыслить немыслимое и образом осознать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием.