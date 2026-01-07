Требование США к Венесуэле разорвать экономические связи с Россией и некоторыми другими странами «выглядит крайне опасно для мира», заявила «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

«Интересный подход. Выгони друзей, а потом у тебя еще и отберем нефть. Причем вот так прямо на весь мир заявлять», — порассуждала депутат.

По мнению Журовой, США демонстрируют по отношению к Венесуэле новый подход, в основе которого лежит вопрос экономического захвата. Журова задалась вопросом, как на это отреагируют другие страны.

«Неужели всех вот такая ситуация устраивает? <…> Потому что сегодня — Венесуэла, завтра — другая страна, в которой, например, есть газ», — сказала парламентарий.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес выполнить несколько условий, прежде чем Каракасу разрешат нарастить добычу нефти. По информации собеседников телеканала, главное требование Белого дома заключается в том, что власти республики должны «выгнать» Россию, Китай, Иран и Кубу, разорвав с ними экономические связи. Кроме того, Венесуэла должна согласиться на сотрудничество в сфере добычи нефти исключительно с США.