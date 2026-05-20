Визит президента РФ Владимира Путина в Пекин становится одним из ключевых внешнеполитических событий года для России и Китая, в ходе него подписаны документы, где заложены «сигналы Западу», заявил RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Лидеры России и Китая поставили масштабные задачи по развитию всеобъемлющего партнерства наших стран», — отметил парламентарий.

Слуцкий обратил внимание на то, что стороны подписали несколько десятков соглашений в различных сферах взаимодействия.

«Центральным политическим итогом стала совместная декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. И в этом документе, естественно, заложены сигналы Западу и не только», — сказал парламентарий.

Россия и Китай выступили фактически против «закона джунглей», который пытаются насадить адепты сохранения гегемонии и неоколониализма, подчеркнул Слуцкий, особо обратив внимание на то, что «Москва и Пекин при этом не „дружат против“ кого-то, а выстаивают образцовые двусторонние отношения, которые могут служить стратегическим оплотом».

Двухдневный официальный визит президента РФ в Пекин проходит 19-20 мая. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсудили весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Встречи прошли как в двустороннем, так и в расширенных форматах.

Путин и Си приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Лидеры РФ и КНР также подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Всего стороны подписали около 40 документов о сотрудничестве в разных областях.

Российский лидер в ходе визита заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

«Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества», — отметил Путин.

Вместе с президентом со стороны России в переговорах в Пекине участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса.

Текущий год проходит под знаком 30-летия установления китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия. В этом году исполняется и 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. В ходе визита Путина в КНР стороны продлили срок действия документа.