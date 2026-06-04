В Нигерии четырех мужчин приговорили к смертной казни за нападение на католическую церковь в городе Ово в 2022 году, в результате которого погиб 41 прихожанин. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на решение суда нигерийской столицы Абуджи.

Для приведения смертного приговора в исполнение в Нигерии требуется одобрение президента. В стране уже несколько лет никого не казнили.

Помимо вышей меры наказания, все четверо также приговорены к 20 годам тюремного заключения за принадлежность к террористической группировке. Процесс по их делу стартовал еще в августе 2025 года и завершился только сейчас, хотя судья распорядился об ускоренном рассмотрении дела.

«Правосудие свершилось, правосудие восторжествовало в интересах невинно убитых жертв», — подвел итог слушаний прокурор Айоджи Адедипе.

Судья заявил, что доказательства. представленные против обвиняемых — Идриса Абдулмалика Омейзу, Аль Касима Идриса, Джамиу Абдулмалика и Абдулхалима Идриса, — «даже не оспаривались в ходе перекрестного допроса». Прокуратура представила свидетелей, один из которых опознал двух подсудимых как непосредственных участников нападения.

Также были заслушаны показания женщины, которая из-за взрыва заложенной нападавшими динамитной шашки лишилась левого глаза и обеих ног ниже колена.

Суд заслушал показания женщины, которой ампутировали обе ноги ниже колена и которая потеряла левый глаз из-за взрыва динамитной шашки, заложенной нападавшими.

Пятый обвиняемый — Момох Отухо Абубакар — был оправдан за недостаточностью улик. Ему вменяли финансирование атаки: по версии следствия, он дважды получал от другого подозреваемого, который до сих пор находится в бегах, по 800 тысяч найр (около $590) и затем отдавал эти деньги нападавшим.

Однако на перекрестном допросе Абубакар заявил, что средства на его счету были доходами от его фермерского бизнеса и деятельности сберегательного кооператива, которые он никому не переводил, а тратил на собственные нужды.

Подсудимые в ходе процесса заявляли, что к ним применяли пытки: подвешивали к потолку, бесчисленное количество раз избивали и пропускали электроток через гениталии. Адвокат осужденных заявил, что они будут обжаловать приговор.

С момента нападения на церковь в Ово Нигерия столкнулась с другими многочисленными атаками на храмы по всей стране на фоне роста террористической угрозы. США нанесли удары по двум лагерям боевиков на северо-западе Нигерии и пригрозили новыми атаками в случае продолжения насилия.

В правых американских кругах циркулируют слухи о геноциде нигерийских христиан, но организации, отслеживающие политическое насилие в Нигерии, утверждают, что большинство жертв джихадистских группировок составляют мусульмане. Правительство Нигерии также отрицает, что христиане подвергаются преследованиям в стране.