Израиль предполагает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате нанесенного сегодня утром удара. Об этом сообщает израильский Channel 12 со ссылкой на неназванные израильские источники. По их словам, «появляются все новые признаки», подтверждающие гибель аятоллы.

Официального подтверждения этой информации нет. Напротив, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в видеообращении, что «почти все» представители правящей верхушки Исламской республики, за исключением «одного-двух командиров», находятся в добром здравии,

Channel 12 передает, что, по оценке ЦАХАЛ, Хаменеи «по меньшей мере пострадал», и что эта оценка основана не на спутниковых снимках, показывающих разрушение его резиденции в Тегеране, а на информации из неназванных источников.

Израильский государственный телеканал «Кан» утверждает, что «контактов с Хаменеи нет», и информация о его состоянии отсутствует.

Иранские СМИ при этом пишут, что Хаменеи вскоре выступит с обращением. Израильский телеканал намекает, что если оно и будет выдано в эфир, то, возможно, его записали заранее на подобный случай или смонтировали.

Channel 12 также утверждает, что сегодняшние удары нанесли «очень существенный ущерб» руководству иранского режима и его военным командирам. Ранее в Израиле сообщили, что один из убитых — командир КСИР. В Иране эту информацию опровергли.

Ранее были опубликованы спутниковые снимки компании Airbus, на которых виден столб дыма и значительные разрушения в резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Этот дворец является основным местом приема высокопоставленных чиновников, включая зарубежных. Al Jazeera передает, что целью израильского удара могла быть подобная встреча.

В Тегеране заверили, что аятолла Хаменеи был заблаговременно перемещен в безопасное место, где остается до сих пор.