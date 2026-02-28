Израиль считает, что в результате утренней атаки по Ирану, скорее всего, был убит глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на израильских высокопоставленных чиновников.

Пакпур возглавил КСИР после того, как Израиль ликвидировал его предшественника Хосейна Салами в июне 2025 года. По мнению источников Times of Israel, также, вероятно, погибли министр обороны и глава разведки Ирана.

UPD: Reuters со ссылкой на три источника также пишет, что в результате атаки Израиля были убиты Пакпур и министр обороны Ирана Амир Насирзаде.

Среди целей Израиля и США были верховный лидер Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан, однако их судьба пока неизвестна. Официальный Тегеран заявлял ранее 28 февраля, что военное и политическое руководство в порядке и в безопасности. ЦАХАЛ официально тоже не подтверждал данные об убитых иранских руководителях.

Axios ранее сообщил, что удары США нацелены на ракетную программу Ирана и пусковые установки ракет, а израильские — «на ликвидацию высокопоставленных иранских чиновников и ракетную программу». Схожие данные привели источники The Wall Street Journal и CNN. Иранское агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщало, что все командиры «в добром здравии».

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Он обвинил Тегеран в попытке создать ядерное оружие, призвав иранских силовиков сдаться, а граждан — свергнуть правительство.

Началом операции американский лидер руководил из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде — вместе с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Оба, по данным СМИ, провели с президентом многие часы за проработкой вариантов действий против Ирана.

Как отмечает CNN, Мар-а-Лаго, вероятно, стал особым местом для Трампа: именно здесь он разрешил нанести удар по иранскому генералу Касему Сулеймани в 2020 году, а также одобрил авиаудары по Сирии в 2017-м, операцию против хуситов в Йемене, рождественские удары по лагерям ИГИЛ* в Нигерии и операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе в начале этого года.

Трамп описал военную кампанию против Ирана как «масштабную и продолжительную», предупредил о возможных потерях среди американских военных. Тегеран настаивает на том, что не разрабатывает ядерное оружие, а все наработки в этом направлении касаются лишь мирных целей.

Иран 28 февраля нанес ответные удары по американским базам в регионе — взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. ЦАХАЛ заявил, что Израиль подвергся нескольким волнам иранских ракетных атак. Министерство обороны ОАЭ подтвердило перехват иранских баллистических ракет, однако обломки упали в жилых кварталах и убили одного человека.

Иран между тем сообщил, что в результате атаки Израиля под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб, где, по последним данным, 57 человек погибли, не менее 60 пострадало.

Утренние обстрелы продолжились и днем: например, Иран вновь нанес удары по американским объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ и других странах Ближнего Востока. Одна из ракет попала по военной базе в Кувейте, где размещались итальянские военные.

В КСИР заявили, что в результате ответных ударов было убито и ранено не менее 200 американских военнослужащих.

Реакции в мире

Действия США и Израиля не нашли поддержки у мирового сообщества. Оманский министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди выразил разочарование тем, что «активные и серьезные переговоры» между США и Ираном «вновь были подорваны». Оман выступал ключевым посредником на переговорах сторон в Женеве на этой неделе. «Ни интересам США, ни делу мира во всем мире это не служит», — написал он, призвав Вашингтон не «втягиваться глубже»: «Это не ваша война».

Сенатор-демократ Тим Кейн назвал американские удары по Ирану «опасными, ненужными и идиотскими». «Это колоссальная ошибка, и я молюсь, чтобы она не стоила жизни нашим сыновьям и дочерям в форме и в посольствах по всему региону», — заявил он, потребовав немедленно вернуть Сенат на заседание и поставить на голосование резолюцию о военных полномочиях, которая заблокировала бы использование военных сил США против Ирана.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США действуют «в значительной мере за пределами традиционного международного права»: «Обычно для подобных ударов добивались санкции ООН или хотя бы союзников. Сейчас об этом почти никто не спрашивал».

Стубб, проводивший с Трампом немало времени на поле для гольфа, добавил, что не ожидает от американского президента привлечения посредников для урегулирования конфликта. «Мы надеемся, что ситуация успокоится, но пока она явно эскалирует», — резюмировал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к проведению срочного заседания Совета Безопасности ООН на фоне ударов США и Израиля по Ирану. По его мнению, этот конфликт имеет «серьезные последствия для международного мира» и должен прекратиться.

Компании Lufthansa, British Airways, Virgin Atlantic, ITA Airways, Air France, Turkish Airlines и Air India объявили о прекращении или задержке рейсов в страны Ближнего Востока. Европейское агентство авиационной безопасности выпустило предупреждение о зоне конфликта и рекомендовало авиакомпаниям прекратить полеты над Ближним Востоком и Персидским заливом до понедельника, указав на высокие риски не только в иранском воздушном пространстве, но и над соседними государствами, принимающими американские военные базы.

Россия остановила все рейсы в Иран и Израиль. Посольство РФ в Катаре рекомендовало гражданам соблюдать осторожность. Позднее российский МИД опубликовал заявление, в котором назвал США и Израиль агрессорами и осудил их атаки на Иран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совбеза по ситуации вокруг Ирана. Никаких подробностей о совещании не приводится.