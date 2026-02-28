Российские авиакомпании скорректировали полетные программы в страны Ближнего Востока в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля на фоне военной операции против Ирана. Маршруты перевозчиков перестраиваются в обход опасных зон при координации Минтранса и Росавиации, сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что альтернативные пути следования для безопасного выполнения рейсов в государства Персидского залива были проработаны заблаговременно.

В связи с увеличением дистанции вырастет и полетное время. При необходимости авиакомпании будут объединять рейсы и задействовать широкофюзеляжные самолеты большей вместимости. Обо всех корректировках перевозчики обещают информировать пассажиров по своим каналам связи.

Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» уже объявил о вынужденных изменениях в расписании. В компании подчеркнули, что безопасность полетов является безусловным приоритетом.

Рейсы между Москвой и Тегераном, которые обычно выполняются раз в неделю по четвергам, пока сохраняются в графике, однако решение о вылете 5 марта будет принято с учетом сроков возобновления пролетов над иранской территорией.

Для рейсов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартерные) и Мале разработаны безопасные маршруты в обход Ирана. Лайнеры, следующие в Абу-Даби и обратно на среднемагистральных судах, будут совершать дополнительную посадку в Самаре для дозаправки. Увеличение времени в пути сдвинет вылет обратных рейсов в среднем на один-два часа.

Часть рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и Дубаем пришлось отменить. Пассажирам отмененных рейсов предложат переоформить билеты на ближайшие вылеты, которые будут выполнены на более вместительных широкофюзеляжных самолетах. Для путешественников из Петербурга предусмотрена альтернатива с перелетом через Москву. Также доступна опция вынужденного возврата билетов.

Авиакомпания Red Wings, в свою очередь, внесла изменения в расписание рейсов в Израиль. В перевозчике заявили, что корректировки будут действовать до восстановления полной безопасности полетов, что является абсолютным приоритетом.

В компании заверили, что внимательно следят за развитием ситуации и обещают предупреждать пассажиров о новых возможных изменениях. Актуальную информацию о рейсах можно отслеживать на онлайн-табло официального сайта Red Wings.

Пассажирам отмененных рейсов гарантирован полный возврат стоимости билетов. Все изменения в расписании останутся в силе до момента восстановления гарантий безопасности для гражданской авиации в регионе.

Израиль нанес удары по Ирану утром 28 февраля, назвав их «превентивными» и направленными на обеспечение собственной безопасности. Взрывы прогремели в центре Тегерана; одним из объектов атаки стала резиденция верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, которого, как утверждают иранские власти, успели перевезти в безопасное место.

Впоследствии источники в Вашингтоне подтвердили, что операция проводится совместно с Пентагоном и продлится около 4 дней, а затем с подтверждением выступил и сам президент США Дональд Трамп. Израиль перекрыл свое воздушное пространство сразу после нанесения ударов, Иран — вслед за ним.