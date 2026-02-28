В результате совместной атаки Израиля и США по Ирану утром 28 февраля под удар попало более 30 целей. В их числе — штаб разведки Корпуса стражей исламской революции, аэропорт Тегерана и резиденция президента страны Масуда Пезешкиана.

Агентство Associated Press сообщило, что взрывы также прогремели вблизи резиденции верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом его самого перевезли в безопасное место, сообщил источник Reuters.

Израильский министр обороны Исраэль Кац сообщил, что удары были нанесены с целью «устранить угрозы государству Израиль». Он также объявил о введении в стране режима ЧС.

Источники CNN и New York Times сообщили, что удар был скоординирован с США. Позднее эти данные подтвердил представитель Минобороны Израиля. По его словам, планирование длилось несколько месяцев, а дата начала была выбрана несколько недель назад.

Один из американских чиновников заявил Al Jazeera, что авиаудары направлены на разрушение системы безопасности Ирана.

Как пишет The New York Times, США считают, что нынешняя атака на исламскую республику будет гораздо масштабнее, чем американские удары по ядерным объектам Ирана в июне прошлого года. Удары были нанесены после того, как американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство ходом переговоров по иранской ядерной программе.

Помимо Тегерана, взрывы прозвучали в Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе, пишет Times of Israel. В Исфахане расположен один из ядерных объектов Ирана.

Густой дым поднялся над кварталом в столице Ирана, где расположены резиденция верховного лидера, президентский дворец и Совет национальной безопасности, сообщила иранская газета Shargh. ранские СМИ сообщают, что в восточной и западной частях Тегерана были отключены линии мобильной связи, а в некоторых районах возникли проблемы с доступом в интернет.

В Израиле ввели запрет на массовые собрания, посещение рабочих мест и школ. Исключение сделали только для некоторых стратегических секторов и экстренных служб. Воздушное пространство страны закрыто, в городах звучат сирены. ЦАХАЛ призвал граждан держаться ближе к бомбоубежищам и по возможности избегать поездок, предупредив о возможных ответных ударах Ирана баллистическими ракетами и дронами. Авиационное управление Израиля попросило граждан не приезжать в аэропорт.

Атака последовала за несколькими неделями угроз со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Ирана — в связи с его ядерной программой и внутренними репрессиями, жертвами которых стали тысячи участников протестов. Иранские официальные лица ранее предупреждали, что в случае нападения американские военные в регионе могут стать целью ответных ударов.

Ирак сообщил, что на фоне происходящего готовится закрыть воздушное пространство. По данным американских СМИ, США активно принимают участие в атаке на Иран, удары наносятся в том числе с одного или нескольких авианосцев.

Израильский 12 канал сообщил, что на первом этапе операции Израиль планирует проводить масштабные атаки на Иран в течение четырех дней.