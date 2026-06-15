Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге отклонила почти все требования Украины к России по арбитражному иску от 2016 года, в рамках которого Киев обвинял Москву в нарушении своих прав в Азовском море, Керченском проливе и водах Черного моря вокруг Крыма. Текст решения, вынесенного 22 апреля 2026 года, был опубликован 15 июня в отредактированной версии.

МИД РФ выразил удовлетворение этим решением и заявил о «чувствительном поражении Украины и Запада в развязанной ими “юридической войне” против России».

При этом арбитраж удовлетворил лишь часть экологических претензий Украины. В решении указано, что Россия нарушила положения Конвенции ООН по морскому праву, касающиеся оценки воздействия на окружающую среду при строительстве Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив, а также публикации отчетов по итогам такой оценки и сотрудничества в сфере защиты морской среды.

В МИД частичное удовлетворение экологических претензий Украины назвали «символическим “утешением” проигравшей дело украинской стороне».

Все остальные требования украинской стороны были отвергнуты, указали в МИД. Там перечислили пункты, по которым Украина ничего не добилась в суде. Среди них:

Попытка вернуть контроль над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.

Требование компенсаций и репараций за использование этих ресурсов и нанесенный ущерб.

Попытка добиться признания Керченского пролива международным проливом, на который распространяется режим транзитного прохода, в том числе для судов третьих государств и военных кораблей.

Требование признать нарушением международного права то, что Россия провозгласила суверенитет над всем Азовским морем после присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», — подчеркнули в МИД.

Требование демонтировать Крымский мост, потому что он якобы мешает судоходству.

Российское внешнеполитическое ведомство расценило это требование Украины как «абсурдное и циничное», а также «заведомо невыполнимое». По оценке российской стороны, таким образом Киев стремился «наказать крымчан за их выбор в пользу России».

Требование признать нарушением Конвенции ООН по морскому праву возведение Крымского моста, смена регистрации плавучих буровых платформ и проверки судов в Керченском проливе пограничниками РФ.

Требование признать не соответствующим Конвенции временное ограничение на проход иностранных государственных судов и военных кораблей в районе южного входа в Керченский пролив со стороны Черного моря, действовавшее с апреля по октябрь 2021 года.

Обвинение России в том, что она нарушила обязательства по сохранению подводного культурного наследия.

Обвинения в нанесении экологического ущерба в этих акваториях.

Украина направила России уведомление о своих претензиях 16 сентября 2016 года. Решение по этому делу ППТС вынесла спустя почти 10 лет — 22 апреля 2026 года. На странице дела на сайте арбитража указано, что разбирательство длилось более четырех лет.

Финальная публикация состоялась только сейчас, потому что после вынесения решения Украине и России предоставили 21 день на то, чтобы решить, следует ли скрыть какие-либо части текста, содержащие конфиденциальную информацию. Опубликованная версия решения была отредактирована с учетом конфиденциальной информации.

Арбитраж состоял из пяти судей из разных стран — Южной Кореи, Алжира, Мексики, Великобритании и России. Британский судья был назначен украинской стороной, судья из РФ — российской стороной. Остальные трое судей были назначены в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.