США начали «масштабную военную операцию» против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Утром 28 февраля Израиль вместе с американскими военными нанес удары по более чем 30 целям в исламской республике.

«Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима. Иран — крупнейший спонсор терроризма в мире. У них никогда не будет ядерного оружия. Мы собираемся уничтожить иранские ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность», — заявил Трамп.

В своей соцсети Truth Social он опубликовал восьмиминутное видеообращение, в котором заявил, что на протяжении 47 лет иранские власти скандировали «Смерть Америке», угрожая американским гражданам, военным и союзникам США.

Он перечислил атаки Ирана за последние десятилетия, в которых пострадали американцы, обвинил Тегеран в создании и финансировании прокси-структур в Сирии, Ливане и других странах. «Мы больше этого не будем терпеть», — сказал президент. По его словам, главная цель операции — не допустить появления у Ирана ядерного оружия: «Это очень простое сообщение».

Также республиканец отметил решимость уничтожить морские силы страны. Он призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».

Как отмечает CBS News, в январе Трамп заявил: если Иран не согласится на ядерную сделку, США нанесут более сильный удар, чем был в прошлом году, когда американцы атаковали иранские ядерные объекты.

«Огромная армада движется к Ирану — быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целеустремленностью. Надеюсь, Иран быстро “сядет за стол” и договорится о справедливой и равноправной сделке — никакого ядерного оружия», — сообщил тогда республиканец.

К 26 февраля в зоне ответственности Центрального командования США находились не менее 12 кораблей, включая авианосец USS Abraham Lincoln, семь эсминцев и три десантных корабля. Кроме того, в Восточном Средиземноморье занял позиции авианосец USS Gerald R. Ford с двумя эсминцами.

Ранее стороны провели несколько раундов непрямых переговоров — в феврале в Омане и дважды в Швейцарии. Оманский министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником, говорил, что сделка «в пределах досягаемости» и сторонам нужно «немного больше времени».

Однако Трамп заявил журналистам, что недоволен темпом переговоров: Иран «не готов дать нам то, что необходимо». Камнем преткновения стало требование Вашингтона полностью отказаться от обогащения урана — Тегеран это категорически отверг, настаивая на мирном характере своей ядерной программы. Государственный секретарь Марко Рубио назвал «огромной проблемой» нежелание Ирана обсуждать баллистические ракеты.

Поводом для первоначального давления на Иран послужили и события внутри страны: в конце декабря 2025 — январе 2026 года страну охватила крупнейшая за несколько лет волна протестов. Демонстрации прошли в сотнях городов всех 31 провинции и на десятках университетских кампусов. Причиной протестов стала девальвация национальной валюты и двузначная инфляция. Власти ответили жестокими репрессиями — по данным источников CBS News, погибло не менее 12 тыс. человек. Трамп неоднократно угрожал Ирану действиями в случае убийства протестующих.

Это уже не первый американский удар по Ирану при Трампе. В июне 2025 года США нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане, задействовав бомбардировщики B-2 и ракеты с подводных лодок. Иран ответил ударом по американской базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей базе США на Ближнем Востоке. Жертв среди американцев и катарцев не было.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в середине февраля 2026 года, что иранские ядерные материалы «по-прежнему там, в большом количестве», хотя «часть из них может быть менее доступна». По данным американской разведки, до июньских ударов Иран мог создать ядерное оружие в течение трех-восьми месяцев — располагая к тому моменту около 441 килограммом урана, обогащенного до 60% (по данным на середину июня 2025 года).

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще в начале февраля предупредил, что американские удары спровоцируют «региональную войну». «Американцы должны понимать: если на этот раз они развяжут войну, она станет региональной», — заявил он. Позднее Хаменеи опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение американского военного корабля на дне океана с подписью: «Военный корабль — это, конечно, опасное оружие. Но еще опаснее то оружие, которое способно его потопить».

Росавиация сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании во взаимодействии с Минтрансом России и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

«При необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах. О корректировках в расписании перевозчики будут информировать пассажиров по своим каналам коммуникации», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов перевозчик вынужден скорректировать расписание некоторых рейсов.

«Рейсы между Москвой и Тегераном в соответствии с расписанием выполняются раз в неделю по четвергам. Решение о выполнении рейса 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана. Скорректированы маршруты полетов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана по безопасным маршрутам. Рейсы в/из Абу-Даби на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1—2 часа», — отметили в компании.

Часть рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и Дубаем «вынужденно отменены», добавили в «Аэрофлоте».

«Пассажирам отмененных рейсов будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Пассажирам отмененных рейсов в/из Санкт-Петербурга предлагается перелет через Москву», — уточнил авиаперевозчик.

Утром 28 февраля Израиль и США провели совместную атаку на Иран. Под удар попали иранские Министерство разведки, Минобороны, резиденция властей и организация по атомной энергии в Тегеране. Reuters уточняет, что американские военные наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря. Удары направлены против иранской военной инфраструктуры и военного руководства страны.

Тегеран предупредил, что даст сокрушительный ответ. Соседний Ирак предупредил, что планирует закрыть воздушное пространство на фоне боевых действий.

По данным источников СМИ, первый этап израильско-американской военной операции продлится минимум четыре дня, в течение которых будут наноситься комбинированные и интенсивные удары по Ирану. В ЦАХАЛ сообщили, что подготовка операции началась еще в прошлом году, а дата начала была определена несколько недель назад. В Израиле сейчас закрыто воздушное пространство, запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты школы.

Как сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник, президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате масштабной атаки США и Израиля. Позднее израильские военные сообщили, что зафиксирован запуск ракет со стороны Ирана.