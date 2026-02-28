У посольства России в Тегеране нет данных о жертвах среди россиян в результате атаки США и Израиля по Исламской республике. В то же время более подробную информацию, в том числе о том, какие возможности есть у граждан, чтобы покинуть страну, в дипмиссии смогут предоставить позже, после оценки ситуации. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе посольства.

«Посольство оценивает ситуацию, данных о жертвах и раненых среди россиян — нет», — ответили в посольстве России в Иране в ответ на запрос RTVI.

Как писал RTVI, в результате совместной атаки Израиля и США по Ирану утром 28 февраля ударам подверглись более трех десятков целей, в том числе штаб разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), аэропорт Тегерана и резиденция президента страны Масуда Пезешкиана.

Associated Press сообщает и о взрывах возле резиденции рахбара (верховного лидера Ирана) аятоллы Али Хаменеи. При этом источник Reuters уверяет, что его перевезли в «безопасное место».

Тем временем начало военной операции против Ирана подтвердил президент США Дональд Трамп. По его словам, она направлена против ракетно-ядерной программы Тегерана, в переговорах с которым у Вашингтона «иссякло терпение», и теперь ее ракетную промышленность «сравняют с землей».