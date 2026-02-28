Москва осуждает израильско-американские удары по Ирану, считает их «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии» против члена ООН. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что масштаб военных приготовлений, включая переброску в регион крупной группировки США, не оставляет сомнений в преднамеренном характере атаки против суверенного государства в «нарушение основополагающих принципов и норм международного права».

«Осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами», — уточнили в министерстве.

Россия потребовала немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования и призвала международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, дать «объективную и бескомпромиссную оценку» происходящему.

По мнению Москвы, Вашингтон и Тель-Авив «в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе».

«Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД указали, что бомбардировки ядерных объектов под гарантиями МАГАТЭ недопустимы, и выразили обеспокоенность тем, что подобные удары подталкивают другие страны к наращиванию военных арсеналов.

Россия заявила о готовности содействовать поиску мирных решений на основе международного права и баланса интересов.

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале написал, что «уже несколько часов США и Израиль наносят удары по Ирану, а из европейских столиц ничего не слышно про нарушение международного права, агрессию против суверенного государства и прочее». «Шаббат там у них в Европе, похоже», — добавил он.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что атака США и Израиля по Ирану — это «преднамеренная агрессия и эскалация с предсказуемо крайне негативными последствиями для всего региона».

«Тегеран уже запустил ответную силовую реакцию. Взаимный обмен ударами может привести к серьезной дестабилизации на Ближнем Востоке, гуманитарной и, не исключено, экологической катастрофам», — отметил он.

По его словам, заявления Израиля и США о «превентивности ударов» или «защите американских граждан» — это «дымовая завеса» и прикрытие для целей смены власти в Иране.

«Вашингтон здесь ведет последовательную линию, в том числе на слом процессов по достижению договоренностей, начиная от СВПД. Безусловно, требуется немедленный созыв Совбеза ООН, на котором настаивает иранская сторона. Мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне», — добавил он.

28 февраля Иран подвергся атаке со стороны Израиля и США, в ответ Тегеран атаковал американские базы, находящиеся в разных странах Ближнего Востока.

По данным иранского агентства IRNA, в результате удара по городу Минаб погибли 24 ученицы начальной школы. Власти ОАЭ сообщили, что в результате падения обломков сбитой иранской ракеты погиб мирный житель азиатского происхождения. В Ираке при ударе по базе «Катаиб Хезболла» погибли два человека, заявил AFP представитель группировки. В МВД Катара заявили, что атака не привела к жертвам или разрушениям.

По данным Reuters, США и Израиль планируют вести интенсивные атаки против Ирана несколько дней подряд — дата операции была определена несколько недель назад. Американская часть операции получила название Epic Fury («Эпическая ярость»), израильская — «Рычащий лев».

В своем обращении, опубликованном в официальном аккаунте Белого дома, президент США Дональд Трамп призвал силовиков Ирана сложить оружие, а гражданам республики предложил «взять судьбу в свои руки». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что операция направлена на устранение «экзистенциальной угрозы» со стороны Тегерана.

Иран подчеркнул, что «красных линий» в этом конфликте больше нет, предупредив, что «все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали [для Тегерана] законной целью».

Axios пишет, что удары США нацелены на ракетную программу Ирана и пусковые установки ракет, а израильские — «на ликвидацию высокопоставленных иранских чиновников и ракетную программу».

Как отреагировали страны Ближнего Востока

ОАЭ и Катар заявили, что оставляют за собой право нанести ответный удар. Власти Бахрейна сообщили, что Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу. Саудовская Аравия осудила «жестокую агрессию Ирана и вопиющее нарушение суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании».

В Генштабе Кувейта заявили, что «системы ПВО перехватили приближающиеся ракеты, обнаруженные в воздушном пространстве».

Ирак после переговоров с Ираном сообщил, что выступает против эскалации военных действий, призвав стороны к диалогу. Правительство Иордании рассказало, что системы ПВО сбили две иранские ракеты, но подчеркнуло, что государство «не будет участвовать в какой-либо региональной эскалации». Кроме того, к деэскалации призвал и Ливан.