Израиль ударил по начальной школе для девочек в Минабе (иранская провинция Хормозган). По разным данным, в результате инцидента погибло более 50 человек.

Изначально представитель МИД Ирана сообщил о 24 жертвах. Позднее агентство Mehr со ссылкой на местные власти написало, что число погибших учеников возросло до 40, еще 48 получили ранения. По предварительным данным, еще десятки человек находятся под завалами.

По данным агентства, также повреждения получила клиника, находящаяся рядом с подвергшимся атаке учебным заведением.

Иранский телеканал SNN отметил, что, по последним данным, из-под обломков в общей сложности извлекли тела 57 человек.

28 февраля Израиль нанес удары по Ирану, назвав их «превентивные» и направленными на защиту собственной безопасности. В числе иранских провинций, которые подверглись атаке, оказались и те, где находятся ядерные объекты.

Позже источники в Вашингтоне сообщили, что операция проходит при участии Пентагона и рассчитана примерно на четыре дня. Президент США Дональд Трамп вскоре объявил о проведении масштабной военной спецоперации против Ирана, призвав силовиков республики сложить оружие, а граждан — свергнуть правительство.

На фоне конфликта Израиль, Иран и еще несколько стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство.

По информации Netblocks, доступ к интернету в стране практически отсутствует. Министерство внутренних дел Ирана назвало атаки «преступной агрессией в нарушение всех норм международного права» и обратилось к гражданам с призывом сохранять спокойствие.

Mehr со ссылкой на заммэра Тегерана по транспорту и дорожному движению сообщает, что метро и автобусы в городе стали бесплатными в связи с ситуацией.

Несколько крупных авиаперевозчиков временно прекратили рейсы в регион. Wizz Air отменил полеты в Израиль, ОАЭ и Иорданию до 7 марта, Lufthansa — рейсы выходных дней в Дубай, Тель-Авив, Бейрут и Маскат, KLM отказалась от рейсов из Амстердама в Тель-Авив, Kuwait приостановил перелеты в Иран, Oman Air — в Багдад.

Россия остановила все рейсы в Иран и Израиль. Посольство РФ в Катаре рекомендовало гражданам соблюдать осторожность. Позднее российский МИД опубликовал заявление, в котором назвал США и Израиль агрессорами и осудил их атаки на Иран.