В результате ночной атаки БПЛА под удар попала жилая многоэтажка в Нижнекамске, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Пострадало несколько человек, они госпитализированы.

«Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. <…> Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Минниханов.

Глава минздрава региона Альмир Абашев позднее уточнил, что пострадавших четверо, их доставили в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей сообщил, что пролетающие беспилотники были слышны с пяти утра. «Один из дронов врезался в верхние этажи 12-этажного дома. После удара обломки посыпались во двор и повредили припаркованные автомобили. В месте попадания начался пожар», — говорится в посте.

Минниханов уточнил, что на место происшествия выехал премьер-министр республики, а руководство района организует для эвакуированных горячее питание, питьевую воду и помощь медиков.

«Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах», — заявил он.

На фоне атаки в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся атакам 72 раза. По его словам, противник семь раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию, дважды сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, а силы ПВО сбили и подавили 78 беспилотников.

«В Шебекинском округе в результате целенаправленного удара ВСУ погибла мирная жительница. Приношу свои искренние соболезнования ее семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами, эту потерю ничем невозможно восполнить», — написал Шуваев.

В Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 16 человек, среди них двое детей. 11 пострадавших продолжают лечение в больницах.

В Ростовской области уничтожили более 60 дронов в пяти районах — Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Информации о пострадавших и разрушениях он не привел.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух волнах атаки: в 6:34 он написал, что системы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону столицы, а в 8:38 — что отражена атака еще трех дронов. На местах падения обломков в обоих случаях работали экстренные службы.

В Тульской области за ночь были уничтожены семь беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. При этом он предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В Калужской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над территориями Думиничского, Жиздринского, Людиновского, Ульяновского и Хвастовичского округов, а также на окраине Калуги. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — заявил губернатор Владислав Шапша.

В Воронежской области за ночь обнаружены и уничтожены шесть беспилотников над двумя городскими округами и двумя районами. Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Александр Гусев, и добавил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

В Ульяновской области перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА — над Новоспасским и Старокулаткинским районами. Пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил губернатор Алексей Русских.

По данным Минобороны России, системы ПВО сбили 231 беспилотник самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Азовским морем.