Кандидатов в депутаты Госдумы и в сенаторы хотят обязать избавляться от имущества за рубежом. Такой законопроект разработали депутаты ГД от КПРФ Юрий Афонин, Алексей Куринный, Сергей Обухов и Денис Парфенов. Текст инициативы есть в распоряжении RTVI.

В частности, кандидатам в депутаты Госдумы и в члены Совета Федерации предлагается запретить владение недвижимым имуществом в иностранных государствах. Кроме того, законопроект предусматривает обязательное отчуждение уже имеющейся собственности и механизмы контроля за соблюдением запрета. Законопроект планируется внести в Госдуму 15 июня, рассказали RTVI в КПРФ.

«Дом в Италии или Англии или еще где-то — это огромный риск того, что человек будет пристрастен в своих законодательных решениях. Противники нашей страны обязательно попытаются давить на депутатов и сенаторов через их зарубежные активы», — сказал RTVI автор законопроекта Куринный.

По его словам, это «возможная угроза национальной безопасности в условиях геополитической напряженности и потенциальные коррупционные риски».

«Не говоря уже о том, что власть, а Госдума и Совфед — это законодательная власть, должна думать о развитии собственной страны, об инвестициях в ее экономику, а не о вывозе активов за рубеж. Только так можно быть уверенным, что человек, облеченный властью, видит свое будущее на родине и готов делать ради ее процветания все, что в его силах. А не планировать “заработаю здесь — тратить буду там”», — добавил парламентарий.

Поэтому, убежден он, норма «все имущество — в родной стране» должна стать обязательной, в том числе для кандидатов в депутаты и сенаторы, а ее соблюдение — жестко контролироваться.

«Так у нас получится исключить возможные конфликты интересов и внешнее влияние на процесс принятия законодательных решений. Убежден, что все патриоты нашу инициативу поддержат», — подчеркнул Куринный.

В 2014 году аналогичный законопроект КПРФ дошел до второго чтения, однако в итоге был отклонен. Представители фракции также выступали с таким предложением при рассмотрении поправок к Конституции в 2020 году. В 2022 году КПРФ предприняла еще одну попытку, однако документ вернули авторам, не допустив до первого чтения: в нем были ссылки на уже утративший силу закон. По данным коммунистов, только в 2021 году недвижимостью за рубежом владели 12 депутатов Госдумы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности признала инициативу «заслуживающей внимания», однако указала на практическую проблему: в нынешних международных условиях проверить соблюдение запрета крайне затруднительно.

10 июня 2026 года депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») внес в Госдуму законопроект о запрете для депутатов и сенаторов, а также их супругов и несовершеннолетних детей иметь недвижимость за рубежом. Инициатива также предусматривает, что супруги и несовершеннолетние дети депутатов и сенаторов не смогут иметь иностранного гражданства или вида на жительство.