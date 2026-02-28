Израиль нацелен на то, чтобы кардинально изменить политический курс Ирана. Здесь возможны два сценария, которые друг друга дополняют: непосредственная смена режима или его ослабление с одновременной активизацией протестов. Об этом RTVI рассказала научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала Иран без паники Евдокия Добрева.

«Цель Израиля в этой войне кардинально изменить политический курс Ирана, то есть проработаны два взаимодополняющих сценария — смена режима или ослабление Ирана настолько, чтобы страна перестала представлять какую-либо угрозу, то есть полное уничтожение ракетного потенциала и ядерной программы. Поэтому в первую очередь будут удары по военным целям и ядерным объектам, а также обезглавливающие удары по политическому руководству страны с расчетом на то, что протестующие активизируются и захватят власть в стране, то есть попытка сделать очередную цветную революцию», — рассказала Евдокия Добрева.

По словам эксперта, «из вариантов ответа у Ирана — ракетные удары по Израилю и базам США по всему региону, вовлечение иранских прокси, а также перекрытие Ормузского пролива».

«Точнее, попытка минирования пролива может быть, но есть вероятность, что иранцам просто не дадут это сделать. Кроме того, последние полгода сообщалась о различных поставках военного оборудования в Иран из Китая и России, возможно мы вскоре увидим, что есть в арсенале у исламской республики. При этом вовлечение стратегических партнеров Ирана в конфликт напрямую кажется маловероятным, так как это сулит новую мировую войну», — отметила востоковед в беседе с RTVI.

Собеседница RTVI напомнила, что в тот же день, 28 февраля, Иран в ответ атаковал цели в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре, поэтому «не исключены ответные удары с территории этих стран, то есть эскалация конфликта до регионального уровня». Как заявил сам Трамп, США начали масштабную операцию против Ирана, которая может продлиться от нескольких дней до нескольких недель, если Иран не пойдет на капитуляцию и не выполнит все требования США.

«С учетом того, что иранские власти дали понять, что не пойдут на унизительные для них требования, и что они готовы воевать за свою независимость и суверенитет, перспектива выглядит не обнадеживающей. Какой страной выйдет Иран из этого конфликта и что будет, когда военная фаза закончится говорить пока рано, но политический ландшафт может поменяться кардинально», — заключила Евдокия Добрева.